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Самый лучший среднетоннажный грузовик Isuzu Forvard
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Бизнес — 21 Августа 2022, 10:59
Исузу Форвард – это среднетоннажный грузовик, выпускаемый концерном Isuzu в Японии. Авто имеет хорошие ходовые характеристики и отличается повышенной маневренностью.
История
Первые среднетоннажные грузовые машины Isuzu Forvard начали продаваться в 1970-х годах. В дальнейшем автомобили марки постоянно совершенствовались, приобретая новые технические свойства и более современный дизайн. В 2022 официальный каталог Исузу Форвард в России насчитывает 6 поколений и огромное количество модификаций.
Технические характеристики
Новые автомобили Isuzu Forward имеют следующие технические характеристики:
Двигатель
Современные среднетоннажные грузовики Исудзу Форвард оснащаются дизелями 4HK1-TCS и 6HE. Мотор 4HK1-TCS оборудован системой EGR, аппаратурой Common Rail и турбонаддувом VGS. 6HE отличается улучшенными экологическими и техническими показателями. Он имеет в своем составе турбонаддув с изменяемой геометрией, нейтрализатор POC и систему жидкостного охлаждения.
Устройство
Машина построена на классической раме с лонжеронами и имеет заднеприводную компоновку. В базовую комплектацию Isuzu Forvard входят противотуманные фары, тахометр, горный тормоз, галогенная оптика и т.д. Все авто марки оборудуются большой откидной кабиной с качественными стеклами и крупной оптикой.
Модификации
Модельный ряд Исудзу Форвард включает в себя следующие модификации:
Сегодня наиболее популярными для покупки моделями марки считаются базовые шасси Исудзу Форвард 12.0 и 18.0. Они используются в качестве базы для подъемников, автовышек, манипуляторов, эвакуаторов, самосвалов, самопогрузчиков или мусоровозов.
Как расшифровать буквенно-цифровое обозначение модификации Изудзу Форвард
Для всех моделей Isuzu Forvard (вне зависимости от их цены) производитель использует единую маркировку из 3 букв и 2 цифр. Первая буква в наименовании обозначает шасси под настройку или седельный тягач, вторая указывает на диапазон полной массы, а третья – описывает колесную формулу. Цифры ставятся для определения типа двигателя. На основании этого обозначения можно подобрать и купить среднетоннажный грузовик с заданными техническими характеристиками или найти для него необходимые запчасти по объявлению с фото.
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