Самый лучший среднетоннажный грузовик Isuzu Forvard

Исузу Форвард – это среднетоннажный грузовик, выпускаемый концерном Isuzu в Японии. Авто имеет хорошие ходовые характеристики и отличается повышенной маневренностью.





История

Первые среднетоннажные грузовые машины Isuzu Forvard начали продаваться в 1970-х годах. В дальнейшем автомобили марки постоянно совершенствовались, приобретая новые технические свойства и более современный дизайн. В 2022 официальный каталог Исузу Форвард в России насчитывает 6 поколений и огромное количество модификаций.

Технические характеристики

Новые автомобили Isuzu Forward имеют следующие технические характеристики:

грузоподъемность: 7800 - 7940 кг;

полная масса: 12 т;

дорожный просвет: 185-224 мм;

предельная скорость: 120 км/ч.

Двигатель

Современные среднетоннажные грузовики Исудзу Форвард оснащаются дизелями 4HK1-TCS и 6HE. Мотор 4HK1-TCS оборудован системой EGR, аппаратурой Common Rail и турбонаддувом VGS. 6HE отличается улучшенными экологическими и техническими показателями. Он имеет в своем составе турбонаддув с изменяемой геометрией, нейтрализатор POC и систему жидкостного охлаждения.

Устройство

Машина построена на классической раме с лонжеронами и имеет заднеприводную компоновку. В базовую комплектацию Isuzu Forvard входят противотуманные фары, тахометр, горный тормоз, галогенная оптика и т.д. Все авто марки оборудуются большой откидной кабиной с качественными стеклами и крупной оптикой.

Модификации

Модельный ряд Исудзу Форвард включает в себя следующие модификации:

TR (первая модель, поступившая в продажу в 1970-х). SBR, JBR, FBR, FTM, VDR, SCS (серии выпускались в 1975). FSR, FRR, FTR, FVR, FVZ (1985). FRD (4 t), FRR (4 т), FSR (5 т, 6,5 т, 7 т), FSD (5 т, 7 т), FTR (8 т), FVR (9 т), FVZ (10 т): 1994. FVM, FTS, FRR, FSR, FVZ, FSS, FTR, FVR, GSR, GVR с двигателями 4H/6H (они есть в наличии, и их можно приобрести в 2022 году).

Сегодня наиболее популярными для покупки моделями марки считаются базовые шасси Исудзу Форвард 12.0 и 18.0. Они используются в качестве базы для подъемников, автовышек, манипуляторов, эвакуаторов, самосвалов, самопогрузчиков или мусоровозов.

Как расшифровать буквенно-цифровое обозначение модификации Изудзу Форвард

Для всех моделей Isuzu Forvard (вне зависимости от их цены) производитель использует единую маркировку из 3 букв и 2 цифр. Первая буква в наименовании обозначает шасси под настройку или седельный тягач, вторая указывает на диапазон полной массы, а третья – описывает колесную формулу. Цифры ставятся для определения типа двигателя. На основании этого обозначения можно подобрать и купить среднетоннажный грузовик с заданными техническими характеристиками или найти для него необходимые запчасти по объявлению с фото.