Когда стоит заказывать ремонт квартиры под ключ?

Если вы хотите улучшить условия проживания, повысить функциональность пространства или изменить стиль интерьера, то самое время приступить к ремонту. На этапе подготовки рекомендуется сразу же определиться со спектром и объемом работ. Многие мастера могут самостоятельно поклеить обои на стены, сменить ламинат или собрать мебель. Но если предстоит комплексная отделка, то без сторонней помощи не обойтись. При выполнении капитального или дизайнерского ремонта лучше обратиться в компанию, которая сможет выполнить весь спектр работ силами штатных сотрудников.

Ремонт квартиры «под ключ» - это удобно. Заказчик сотрудничает с единым подрядчиком, который выполняет все виды работ:

перепланировка квартиры на основании предварительно согласованной документации;

замена старых труб, электропроводки;

демонтаж старых и установка новых стеклопакетов, дверей;

черновая отделка;

чистовая отделка комнат;

расстановка мебели;

подключение бытовой техники.

Ремонт «под ключ» будет выгоден, если вы купили квартиру в новостройке. Многие застройщики сдают недвижимость с минимальной черновой отделкой, поэтому до переезда владельцам нужно проделать немалую работу, чтобы создать комфортные условия для проживания. Этот же формат позволит сэкономить время и деньги, если вы запланированы капитальный ремонт в старой квартире. Вам не придется тратить время каждый раз для сравнения цен, условий сотрудничества при поиске подрядчика для выполнения отдельных работ. Одна компания возьмет на себя решение всего спектра задач.

Где заказать ремонт под ключ в Москве?

Если вы ищете надежного исполнителя, то проходите по ссылке https://russ-remont.ru/remont-kvartiry-pod-kluch/ на сайт компании «Русский Ремонт». Она занимается отделкой как новостроек, так и квартир в старых домах. В представленной компании работают мастера разного профиля с опытом, что позволяет качественно и оперативно решать задачи любой сложности. Свяжитесь с менеджерами, которые подготовят для вас коммерческое предложение.

В удобное время на объект выедет представитель компании, чтобы провести замеры, изучить технические особенности и планировку. На основании собранной информации будет подготовлен дизайн-проект вместе с визуализацией, разработана смета. Если вас устроят предложенные условия, то заключается договор и начинаются работы согласно плану.