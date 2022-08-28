Как часто медицинские работники должны обновлять рабочую одежду

Медицинская одежда является не только отличительной характеристикой медработников, но и служит для предупреждения распространения заболеваний. В связи с этим, её необходимо не только тщательно стирать, но и время от времени полностью обновлять. Если этого не делать, она со временем потеряет свой эстетичный вид и перестанет выполнять защитную функцию. Обновить спецодежду сегодня очень просто, ведь заказ в магазине медицинской одежды можно сделать онлайн.

Требования к медицинской одежде

Как и любая другая униформа, медицинский костюм выполняет различные функции. В основном, требования к ней сводятся к следующему:

опрятный внешний вид – это один из важных параметров, по которым пациенты судят о врачах, да и самим врачам приятно выглядеть стильно;

удобство в ношении – порой в униформе приходится пребывать более 24 часов;

качественные износостойкие материалы – они должны выдерживать не только ежедневное ношение, но и тщательные стирки;

гипоаллергенность – халат или хирургичка не должны вызывать раздражений на коже.

Помимо общих требований, есть ещё и частные, которые зависят от предназначения и сферы использования. Различают следующие разновидности медицинской одежды:

Стерильная. Используется в операционных и реанимационных отделениях, где необходима абсолютная чистота.

Нестерильная. Для врачей и медперсонала, работа которых не связана с проведением операций и других хирургических манипуляций.





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Как часто медработники должны обновлять свою рабочую одежду

Вопрос обновления медицинской одежды всегда стоял остро, особенно с открытием роли бактерий и вирусов в распространении инфекционных заболеваний. В СССР дела с этим обстояли проще, так как спецодежда медработникам выдавалась бесплатно:

4 халата на 24 месяца;

4 колпака на 24 месяца;

4 полотенца на 24 месяца.

Таким образом, комплект одежды необходимо было полностью менять каждые полгода. Что же касается России, то согласно Приказу Министерства ЗО РФ от 1.11.2010 г. № 777, врачи обязаны обновлять свои костюмы как минимум два раза в год, а обувь – один раз в два года. Так что с прошлого века нормы фактически не изменились.