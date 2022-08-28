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Как часто медицинские работники должны обновлять рабочую одежду
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Бизнес — 28 Августа 2022, 18:16
Медицинская одежда является не только отличительной характеристикой медработников, но и служит для предупреждения распространения заболеваний. В связи с этим, её необходимо не только тщательно стирать, но и время от времени полностью обновлять. Если этого не делать, она со временем потеряет свой эстетичный вид и перестанет выполнять защитную функцию. Обновить спецодежду сегодня очень просто, ведь заказ в магазине медицинской одежды можно сделать онлайн.
Требования к медицинской одежде
Как и любая другая униформа, медицинский костюм выполняет различные функции. В основном, требования к ней сводятся к следующему:
Помимо общих требований, есть ещё и частные, которые зависят от предназначения и сферы использования. Различают следующие разновидности медицинской одежды:
Приобрести халаты, костюмы, колпаки и тапочки можно в интернет-магазине медицинской одежды. Там имеется огромный выбор как по материалам (сатори, тиси, хлопчато-бумажная ткань и так далее), так и по цвету (актуально для медицинских костюмов).
Как часто медработники должны обновлять свою рабочую одежду
Вопрос обновления медицинской одежды всегда стоял остро, особенно с открытием роли бактерий и вирусов в распространении инфекционных заболеваний. В СССР дела с этим обстояли проще, так как спецодежда медработникам выдавалась бесплатно:
Таким образом, комплект одежды необходимо было полностью менять каждые полгода. Что же касается России, то согласно Приказу Министерства ЗО РФ от 1.11.2010 г. № 777, врачи обязаны обновлять свои костюмы как минимум два раза в год, а обувь – один раз в два года. Так что с прошлого века нормы фактически не изменились.
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