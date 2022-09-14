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Что такое кредит для бизнеса?

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Бизнес — 14 Сентября 2022, 09:27

Что такое кредит для бизнеса?

Кредит для бизнеса - это специальный банковский продукт для частных предпринимателей. Такое предложение обычно предполагает гибкие и выгодные условия:

● более низкие ставки;

● большие суммы кредитования – средняя цифра составляет 1–3 млн рублей;

● удобные сроки погашения кредита.

При этом некоторые финансовые организации просят заемщиков предоставить залог (например, недвижимость или товары в обороте).

При выдаче кредита банк обращает внимание не только на самого предпринимателя, но и на его бизнес. Для этого сотрудники финансовой организации даже могут выехать на объект для проверки документации и изучения деятельности компании.

Мы прикладываем дополнительный источник информации, где можно ознакомиться с условиями.

Чем кредит для ИП отличается от займа для обычного клиента?

Сразу стоит отметить, что потребительские кредиты не выдаются для бизнеса, это продукт для частных лиц.

Физические лица обычно оформляют кредит для того, чтобы покрыть свои потребности. Например, купить новый телефон или отправиться в путешествие.

В случае с предпринимателями заемные средства нужны, чтобы приумножить заработок. Например, открыть еще одну точку или закупить необходимые для продажи товары.

Одобренная сумма для ИП может быть в разы больше, чем у простого клиента. Такое происходит из-за того, что доходы человека обычно меньше финансового оборота целого предприятия.

Также разница между двумя кредитами состоит в последствиях, которые наступают при просрочке оплаты. В случае с предпринимателем в счет долга могут забрать как оборудование с производства, так и его личное имущество.

Как получить кредит для ИП?

На самом деле получение займа для ИП довольно простое и не занимает много времени. Сперва вам нужно определиться с целью кредитования и суммой.

После этого вам нужно определиться с финансовой организацией. Мы рекомендуем изучить несколько предложений на рынке и сравнить условия.

Далее вам нужно выбрать удобную программу кредитования и оставить заявку. Некоторые банки позволяют сделать это дистанционно, что значительно экономит вам время.

Банк попросит вас предоставить все необходимые документы и подтвердить платежеспособность. После обработки бумаг кредитная организация сообщит вам о своем решении. Если оно будет положительным, то вы можете практически сразу начать пользоваться заемными средствами.

Из-за чего в кредите могут отказать?

Причиной для отказа могут послужить такие факторы:

● бизнес функционирует не так давно;

● кредит ничем не обеспечен;

● у предпринимателя есть непогашенные обязательства по личным займам;

● сомнения в финансовой отчетности организации;

● у компании есть долги по исполнительным листам или другим обязательствам.

Чтобы избежать этих проблем, вы должны следить за репутацией своего бизнеса и избегать просрочек по уже действующим займам. Так у вас точно получится получить заемные средства для развития своего дела!



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