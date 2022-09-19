понедельник
|
Подоконники из акрилового камня
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 19 Сентября 2022, 11:09
В последнее время стали популярны акриловые подоконники на кухнях. И это неудивительно, ведь помимо красоты, акриловые подоконники ещё и очень удобны в использовании. Их делают на заказ, поэтому они всегда подходят под интерьер помещения, а благодаря выбору рисунка и цвета, вы сможете с помощью акриловых подоконников сделать вашу кухню самой стильной и удобной!
Одной из компаний, которые занимаются производством акриловых подоконников, является компания Hilson.
Эта компания работает с натуральными и искусственными камнями, за счёт чего у них большой выбор цветов и рисунков акриловых подоконников. На рынке они уже присутствуют 10 лет и у них есть гарантия на материалы, а также 2 года гарантий на работы. В компанию 72% клиентов приходят по рекомендации родных и друзей, что говорит о хорошей работе Hilson. Все материалы для ваших изделий выбираются качественно, благодаря чему вы можете не беспокоиться об этом.
В дизайне интерьера оправдано использование искусственного камня пластичностью композитных материалов, если сравнивать их с натуральными материалами. Акриловые подоконники обладают практичностью и красотой настоящих горных пород, но их изготовление происходит гораздо быстрее, а монтаж проще, из-за чего акриловые подоконники так популярны.
Что же представляет из себя искусственный камень, из которого изготавливают акриловые подоконники? Это смесь цветного пигмента, минерального наполнителя и акриловых смол. Смолы под действие высоких температур начинают намертво соединять мельчайшие частицы натуральной горной породы, создавая монолитную структуру. Из больших плит вырезают акриловые подоконники, в профессиональном языке называемые слэбами. Компания же Hilson очень щепетильно выбирают слэбы, сотрудничая только с лучшими производителями на рынке, которые способны гарантировать качество и нужные технические характеристики композитного материала, чтобы у клиентов были только лучшие акриловые подоконники.
Изделия из акрилового камня бывают прямые и эркерные и оба этих вида имеют однородную и плотную структуру, которые придают им такие преимущества как:
• Отсутствие пор и микротрещин;
• Устойчивость к механическому воздействию на поверхность подоконника;
• Устойчивость к выгоранию на солнце, благодаря чему вы можете быть спокойны за красоту и рисунок акрилового подоконника;
• Высокая износостойкость и прочность, благодаря чему подоконник прослужит вам очень долго;
• Красивый окрас и фактура рисунка.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +9 +11
вечером +9 +11 ночью +10 +12
Котировки
Партнеры