Подоконники из акрилового камня

В последнее время стали популярны акриловые подоконники на кухнях. И это неудивительно, ведь помимо красоты, акриловые подоконники ещё и очень удобны в использовании. Их делают на заказ, поэтому они всегда подходят под интерьер помещения, а благодаря выбору рисунка и цвета, вы сможете с помощью акриловых подоконников сделать вашу кухню самой стильной и удобной!

Одной из компаний, которые занимаются производством акриловых подоконников, является компания Hilson.

Эта компания работает с натуральными и искусственными камнями, за счёт чего у них большой выбор цветов и рисунков акриловых подоконников. На рынке они уже присутствуют 10 лет и у них есть гарантия на материалы, а также 2 года гарантий на работы. В компанию 72% клиентов приходят по рекомендации родных и друзей, что говорит о хорошей работе Hilson. Все материалы для ваших изделий выбираются качественно, благодаря чему вы можете не беспокоиться об этом.

В дизайне интерьера оправдано использование искусственного камня пластичностью композитных материалов, если сравнивать их с натуральными материалами. Акриловые подоконники обладают практичностью и красотой настоящих горных пород, но их изготовление происходит гораздо быстрее, а монтаж проще, из-за чего акриловые подоконники так популярны.

Что же представляет из себя искусственный камень, из которого изготавливают акриловые подоконники? Это смесь цветного пигмента, минерального наполнителя и акриловых смол. Смолы под действие высоких температур начинают намертво соединять мельчайшие частицы натуральной горной породы, создавая монолитную структуру. Из больших плит вырезают акриловые подоконники, в профессиональном языке называемые слэбами. Компания же Hilson очень щепетильно выбирают слэбы, сотрудничая только с лучшими производителями на рынке, которые способны гарантировать качество и нужные технические характеристики композитного материала, чтобы у клиентов были только лучшие акриловые подоконники.

Изделия из акрилового камня бывают прямые и эркерные и оба этих вида имеют однородную и плотную структуру, которые придают им такие преимущества как:

• Отсутствие пор и микротрещин;

• Устойчивость к механическому воздействию на поверхность подоконника;

• Устойчивость к выгоранию на солнце, благодаря чему вы можете быть спокойны за красоту и рисунок акрилового подоконника;

• Высокая износостойкость и прочность, благодаря чему подоконник прослужит вам очень долго;

• Красивый окрас и фактура рисунка.