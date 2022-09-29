Миниполисы: новая среда комфортной жизни

Концепция миниполисов® ” сегодня поддерживается многими застройщиками, но первым ее внедрил девелопер «Сити-XXI век» более 10 лет назад. С каждым годом повышается спрос на такие ЖК, где есть вся необходимая инфраструктура, удовлетворяющая главным потребностям жителей.





Преимущество миниполисов состоит в уникальном микроклимате, который обеспечивает полноценную и насыщенную жизнь каждого человека.

Для создания такого формата задействованы знания лучших экспертов: социологов, урбанистов, архитекторов, экологов и многих других.

Результат - дома с многообразной инфраструктурой с образовательными учреждениями, спортивными площадками, удобной транспортной развязкой и «зеленым» экологичным пространством, а также соседские клубы, которые уже завоевали любовь сотен жителей. Все необходимое - в шаговой доступности.

В миниполисах формируется не только новый уровень общения жильцов, но и даже нетворкинг: соседи активно пользуются тем, что дает им новый круг знакомств.

Например, открытие пекарни одного из жителей миниполиса - выгодный бизнес для обеих сторон.

С одной - предприниматель, гарантирующий качество продукции, с другой - лояльные покупатели соседи.

Появление миниполисов на рынке недвижимости благотворно влияет на благоприятную социализацию людей, а также в перспективе помогает развитию малого бизнеса.

Так, очередным интересным проектом девелоперской группы «Сити-XXI век», входящей в ГК «Новард», стал миниполис Рафинад.

Уникальный проект воплощают в реальность, и теперь 13 гектаров зеленой территории с 11 стильными домами и 20 детскими площадками станут доступны для новых жителей.

Гендиректор «Сити-XXI век» Антон Борисенко, рассказывая о целях нового проекта, отмечает: «Город в городе - это создание сообщества, той самой дружелюбной атмосферы. Это максимальное развитие российских духовных ценностей, которые мы отражаем в продуктах».

Также большое внимание девелоперы уделяют качеству строящегося жилья в непростых современных условиях импортозамещения.

Добросовестные застройщики находят российские аналоги зарубежным материалам, не уступающие по качеству, вкладывая огромные ресурсы для воплощения задуманных концепций.

На современном рынке недвижимости миниполисы прочно обосновались в своей нише. Об этом говорит повышенный спрос на покупку жилья нового, зарекомендовавшего себя, формата.

Люди отдают предпочтение комфортной среде соседских сообществ, выбирая не просто квартиру, но и насыщенный, яркий стиль жизни.

Комментарии

Интересно сколько стоят квартиры в этом Рафинаде?

Всегда хочется жить с приятными дружелюбными соседями, это правда.

Мне кажется, квартиры в домах где все есть рядом будут дорого продаваться и через 10 лет!