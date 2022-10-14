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Спермограмма: для чего проводят и как подготовиться

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Бизнес — 14 Октября 2022, 16:02

Спермограмма проводится для оценки репродуктивного здоровья, а также диагностики заболеваний мочеполовой системы у мужчин через исследование эякулята (спермы) https://pmu.dcli.ru.

 

В каких случаях назначают спермограмму?

- при бесплодии,

- перед донорством спермы,

- при хроническом простатите,

- при подготовке к искусственному оплодотворению (ЭКО и ИКСИ),

- перед заморозкой эякулята,

- для проверки эффективности проведенной вазэктомии,

- при урологических заболеваниях,

- после операции, которая влияет на сперматогенез.

 

Как подготовиться к спермограмме?

Для точного результата исследования необходимо строго соблюдать все нижеперечисленные условия.

 

  1. Воздержитесь от половых контактов и мастурбации за 3-5 дней до сдачи эякулята. Более длительное воздержание нежелательно.
  2. За 7 дней откажитесь от употребления алкогольных напитков, курения, жирной, острой и сладкой пищи. Добавьте в рацион овощи и фрукты. Также за неделю рекомендуется исключить интенсивные физические нагрузки, посещение бани и сауны.
  3. За 3 дня не проводите другие медицинские обследования и процедуры.
  4. За 1 день приостановите прием лекарств, которые влияют на подвижность сперматозоидов и качество спермы. Предварительно проконсультируйтесь с врачом.
  5. Перенесите дату сдачи анализа, если повышена температура тела (более 38 градусов Цельсия).
  6. За день не принимайте горячую ванну.

 

Как проходит сбор эякулята?

  • Перед сдачей анализа необходимо провести туалет наружного отверстия мочеиспускательного канала теплой водой с мылом.
  • Наилучшим методом получения спермы является мастурбация.
  • Эякулят желательно собирать в лаборатории, так как он должен исследоваться в течение 1 часа после получения. Также процедуру можно провести в домашних условиях, если сможете обеспечить сохранение температуры биоматериала не ниже 34-37 градусов Цельсия.
  • В контейнер нужно собрать всю порцию семенной жидкости, так как объем эякулята также учитывается при исследовании.
  • Использовать презерватив или прерванный половой акт для сбора биоматериала запрещается.


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