пятница
|
Спермограмма: для чего проводят и как подготовиться
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 14 Октября 2022, 16:02
Спермограмма проводится для оценки репродуктивного здоровья, а также диагностики заболеваний мочеполовой системы у мужчин через исследование эякулята (спермы) https://pmu.dcli.ru.
В каких случаях назначают спермограмму?
- при бесплодии,
- перед донорством спермы,
- при хроническом простатите,
- при подготовке к искусственному оплодотворению (ЭКО и ИКСИ),
- перед заморозкой эякулята,
- для проверки эффективности проведенной вазэктомии,
- при урологических заболеваниях,
- после операции, которая влияет на сперматогенез.
Как подготовиться к спермограмме?
Для точного результата исследования необходимо строго соблюдать все нижеперечисленные условия.
Как проходит сбор эякулята?
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +5 +7
ночью +3 +5 утром +4 +6
Партнеры