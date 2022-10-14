Спермограмма: для чего проводят и как подготовиться

Спермограмма проводится для оценки репродуктивного здоровья, а также диагностики заболеваний мочеполовой системы у мужчин через исследование эякулята (спермы) https://pmu.dcli.ru.

В каких случаях назначают спермограмму?

- при бесплодии,

- перед донорством спермы,

- при хроническом простатите,

- при подготовке к искусственному оплодотворению (ЭКО и ИКСИ),

- перед заморозкой эякулята,

- для проверки эффективности проведенной вазэктомии,

- при урологических заболеваниях,

- после операции, которая влияет на сперматогенез.

Как подготовиться к спермограмме?

Для точного результата исследования необходимо строго соблюдать все нижеперечисленные условия.

Воздержитесь от половых контактов и мастурбации за 3-5 дней до сдачи эякулята. Более длительное воздержание нежелательно. За 7 дней откажитесь от употребления алкогольных напитков, курения, жирной, острой и сладкой пищи. Добавьте в рацион овощи и фрукты. Также за неделю рекомендуется исключить интенсивные физические нагрузки, посещение бани и сауны. За 3 дня не проводите другие медицинские обследования и процедуры. За 1 день приостановите прием лекарств, которые влияют на подвижность сперматозоидов и качество спермы. Предварительно проконсультируйтесь с врачом. Перенесите дату сдачи анализа, если повышена температура тела (более 38 градусов Цельсия). За день не принимайте горячую ванну.

Как проходит сбор эякулята?

Перед сдачей анализа необходимо провести туалет наружного отверстия мочеиспускательного канала теплой водой с мылом.

Наилучшим методом получения спермы является мастурбация.

Эякулят желательно собирать в лаборатории, так как он должен исследоваться в течение 1 часа после получения. Также процедуру можно провести в домашних условиях, если сможете обеспечить сохранение температуры биоматериала не ниже 34-37 градусов Цельсия.

В контейнер нужно собрать всю порцию семенной жидкости, так как объем эякулята также учитывается при исследовании.

Использовать презерватив или прерванный половой акт для сбора биоматериала запрещается.