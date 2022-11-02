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Андрей Воробьев: В Подмосковье появится 5-й поселок для врачей
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 2 Ноября 2022, 10:55
В рамках программы «Земля врачам» в городском округе Воскресенск создадут еще один поселок для медиков, для этого в Новлянском квартале выделен земельный участок площадью порядка 9 га, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Повышение качества здравоохранения и в городах, и в отдаленных территориях, модернизация первичного звена - все это важные задачи, которые ставит перед нами наш президент. Мы приводим в порядок поликлиники, меняем оборудование, строим новые фельдшерско-акушерские пункты. Главное, чтобы медицинская помощь была доступной и высококвалифицированной. А для этого нужны сильные кадры. Поэтому наша задача сделать так, чтобы к нам в Подмосковье приезжали лучшие специалисты и хотели остаться здесь - работать, строить свое будущее, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. - В прошлом году мы запустили программу, смысл которой - предоставить нашим медикам бесплатные земельные участки, чтобы они могли построить там дом. Определили 4 пилотных территории, подобрали более 500 участков и свыше 330 уже выделили. Видим, что интерес большой, поэтому мы решили расширить программу и к Новому году будем предоставлять землю еще в одном городском округе - в Воскресенске. Построить дом своей мечты там смогут плюс 100 врачей».
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