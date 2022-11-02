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В Ленинском округе построят завод по производству сыра
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 2 Ноября 2022, 10:55
В Ленинском городском округе Агрохолдинг «РОТА -АГРО» начнет строительство завода по производству полутвердых, твердых и мягких сыров, информирует пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Производство будут строить поэтапно, завод планируют запустить в декабре 2023 года. Подмосковные сыровары заслуженно считаются одними из лучших в России. В прошлом году они дали стране больше всего продукции – 81,4 тыс. тонн. Среди производителей – как крупные предприятия, так и преуспевающие крестьянско-фермерские хозяйства», - рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Готовую продукцию будут поставлять в регионы России. Завод разместят в Ленинском городском округе Московской области на собственной площадке Агрохолдинга «РОТА -АГРО». На предприятии будет организовано 68 рабочих мест.
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