Относительно недавно в нашей стране начала развиваться офисная культура. В большинстве своём благодаря IT-индустрии всё чаще стали задумываться о таких вещах, как высокотехнологичность рабочих зон, креативный коворкинг и open space, В начале развития этой культуры в пример брали такие зарубежные офисы, как Microsoft, Apple Park и Google. Именно в этих офисах созданы идеальные условия для работы сотрудников. Но уже к сегодняшнему дню на первый план вышли решение конкретных задач и индивидуальность.

У хорошего дизайн офиса есть свои цели:

• Комфортная работа сотрудников, благодаря чему она становится более продуктивной и качественной;

• Привлечение перспективных специалистов, потому что хорошо выполненный дизайн всегда выглядит привлекательно для людей;

• Трансляция ценностей и миссии компании, чтобы сотрудники не забывали её в ходе работы.

Никакой не секрет, что здоровая рабочая атмосфера позволяет избегать текучки кадров, сохранить команду. Так, к примеру, сотрудники стали одной из главных ценностей для официального представителя международного горнодобывающего концерна Metso, который принадлежит компании Sever Minerals. В 2013 году штат компании существенно увеличился, из-за чего основная задача для дизайн-проекта состояла в зонировании нового пространства офиса. Среди пожеланий заказчика было минимальное количество перегородок и, соответственно, максимально свободная планировка.

Над проектом работали специалисты студии «DESIGNIC», с чем успешно справились. С итогами проделанной работы вы сможете ознакомиться на их официальном сайте.

Важно также помнить, что офис, выполненный в хорошем дизайне, будет выглядеть гораздо привлекательнее для новых специалистов, а это, в свою очередь, означает, что они с высокой долей вероятности решат работать у вас. Это касается не только сферы IT, где первыми стали озадачиваться интерьером офиса, но и других областей. И именно поэтому можно смело сказать, что дизайнерский офис – это неоспоримое преимущество работодателя.

Также интерьер офиса может подчеркнуть важные для компании ценности, подчеркнуть её имидж, создать её образ. Многим фирмам важна история, путь развития, для других важны открытость бизнеса, его гибкость, международный характер. И всё это можно отразить в дизайне интерьера офиса.