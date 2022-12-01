Хрустящие отруби «Кунцево» в ассортименте оптом

Хрустящие отруби

Быстрый завтрак тоже может быть полезным. Торгово-промышленный дом «Кунцево» предлагает обширный каталог зерновых отрубей https://kuntsevo.ru/product/fasovannaya-produktsiya/khrustyashchie-otrubi-na-zdorove-/. На предприятии используются инновационные технологии и современное оборудование, позволяющее сохранить максимум полезных веществ в составе. Компания использует собственное сырье, поэтому по результатам получается высококлассный продукт.

Хрустящие отруби – это не только полезно для здоровья. Продукт позволяет создать вкусный и полноценный завтрак за несколько минут, что важно для людей, которые постоянно находятся в движении.

Какую пользу приносят злаковые отруби

Включая в рацион питания пищевые отруби, возможно, извлечь следующую пользу для организма:

борются с высоким уровнем холестерина. Волокна помогают избавиться от токсичных веществ и шлаков. Снижается вероятность скопления и появления холестериновых бляшек;

защита и укрепление сердечнососудистой системы. Из-за высокого холестерина кровеносные сосуды становятся уязвимыми, поэтому риск инсульта, инфаркта и тромбоза увеличивается. В составе содержится калий, магний, минеральный комплекс. Способствует выведению лишней жидкости;

улучшает состояние пациентов, страдающих сахарным диабетом. Помогает удерживать уровень сахара на стабильном уровне. Повышается чувствительность к инсулину;

борется с лишним весом. «Грубая пища» заставляет кишечник и пищеварительный тракт работать. Пищевые волокна начинают разбухать и ликвидируют преждевременное чувство голода;

укрепляет иммунитет. Увеличивает сопротивляемость организма к вредным вирусам и бактериям.

Данный продукт помогает сохранить здоровье детей и взрослых, поэтому отруби важно включать в программу питания.

Ассортимент отрубей

Торгово-промышленный дом «Кунцево» предлагает следующий ассортимент хрустящих отрубей:

гречневые;

кукурузные;

овсяные;

пшеничные;

ржаные.

Вес каждой пачки составляет 175 гр. Поставляются в мягкой упаковке. В составе отсутствуют химические усилители вкуса, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Только натуральные компоненты.





Компания «Кунцево» рада предложить сотрудничество оптовым компаниям с целью постоянного сотрудничества на выгодных условиях. Конечная цена формируется в зависимости от объема партии, необходимости доставки в другой регион. Для уточнения информации можно обратиться к менеджеру компании, позвонив по контактному номеру или отправить сообщение через форму на сайте.