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Хрустящие отруби «Кунцево» в ассортименте оптом
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Бизнес — 1 Декабря 2022, 11:36
Хрустящие отруби
Быстрый завтрак тоже может быть полезным. Торгово-промышленный дом «Кунцево» предлагает обширный каталог зерновых отрубей https://kuntsevo.ru/product/fasovannaya-produktsiya/khrustyashchie-otrubi-na-zdorove-/. На предприятии используются инновационные технологии и современное оборудование, позволяющее сохранить максимум полезных веществ в составе. Компания использует собственное сырье, поэтому по результатам получается высококлассный продукт.
Хрустящие отруби – это не только полезно для здоровья. Продукт позволяет создать вкусный и полноценный завтрак за несколько минут, что важно для людей, которые постоянно находятся в движении.
Какую пользу приносят злаковые отруби
Включая в рацион питания пищевые отруби, возможно, извлечь следующую пользу для организма:
Данный продукт помогает сохранить здоровье детей и взрослых, поэтому отруби важно включать в программу питания.
Ассортимент отрубей
Торгово-промышленный дом «Кунцево» предлагает следующий ассортимент хрустящих отрубей:
Вес каждой пачки составляет 175 гр. Поставляются в мягкой упаковке. В составе отсутствуют химические усилители вкуса, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Только натуральные компоненты.
Компания «Кунцево» рада предложить сотрудничество оптовым компаниям с целью постоянного сотрудничества на выгодных условиях. Конечная цена формируется в зависимости от объема партии, необходимости доставки в другой регион. Для уточнения информации можно обратиться к менеджеру компании, позвонив по контактному номеру или отправить сообщение через форму на сайте.
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