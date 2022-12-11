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Как накопить мили с помощью кредитной карты, чтобы иметь возможность путешествовать больше?

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Бизнес — 11 Декабря 2022, 19:04

В настоящее время одним из самых желанных занятий россиян в период отпуска является поездка, в которой они могут отключиться от работы и городской среды. При планировании заслуженного отдыха важно рассматривать банковские карты с милями как стратегию, позволяющую получить скидки на билеты на самолет, а также ряд эксклюзивных преимуществ, которые сделают ваше путешествие незабываемым.

 Факторы, которые следует учитывать при планировании поездки, где использование финансовых продуктов, способствуют накоплению миль 

  1. Накопление миль — это инвестиция в вашу следующую поездку

 Когда человек получает доступ к программе лояльности, часто и ответственно использует свои кредитные карты с накоплением миль, сам того не осознавая, он инвестирует в свою следующую поездку. В зависимости от категории карты и статуса, полученного в авиакомпании, количество миль за каждую покупку может существенно различаться. 

Обратите внимание, что мили обычно начисляются за каждый выставленный рубль, а количество миль за рубль зависит от типа карты пользователя. Кроме того, эти программы обычно включают приветственные мили для новых держателей карт.

  1. Присоединяйтесь к этим программам в определенные сезоны или даты

Большинство предлагаемых программ имеют сезонные преимущества, которые обычно связаны с их запуском или длительностью их пребывания на рынке. Например, вы можете заработать больше миль за покупки в банке или авиакомпании, посвященные памятной дате, или даже увеличить процент миль, заработанных при первой регистрации в этих программах. Многие из этих преимуществ позволяют накопить достаточно миль, чтобы воплотить запланированную поездку в реальность.

  1. Воспользуйтесь калькулятором погашения перед поездкой

У некоторых авиакомпаний есть цифровые инструменты, позволяющие рассчитать количество миль, необходимое для доступа к желаемому пункту назначения. Это полезный инструмент планирования для оптимизации бюджета поездки и, таким образом, для определения маршрутов, которые вы сможете пройти с накопленными на данный момент милями, сколько миль необходимо для достижения этого пункта назначения и, в целом, наиболее подходящий способ расходования средств на поездку. покупка авиабилетов. Обратите внимание, что количество миль, необходимое для поездки, может меняться в зависимости от маршрута полета, категории карты и салона, а также других факторов.

Как эффективно использовать свои мили?

 Кредитные карты позволяют не только накапливать мили и использовать их для покупки авиабилетов, но и получать доступ к другим преимуществам и помощи. Например, мили можно также использовать для покупки необходимых для поездки вещей, таких как проживание, аренда автомобиля, туристические пакеты и т. д. 

Информация о соглашениях, предлагаемых вашей картой, и программе ее погашения поможет вам сэкономить на некоторых мероприятиях и получить максимальную отдачу от ваших миль.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.



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