В жизни может случиться всякое и потому, по возможности, лучше всего быть готовыми ко многим вещам. Так, к примеру, в здании офиса может случиться пожар, из-з которого пострадают и сотрудники компании/фирмы, и клиенты, и здание, в котором пожар произошёл и т.д. А чтобы этого не происходило, существуют специальные тренинги, которые обучают людей, как себя вести при пожаре. Никто не знает, когда могут понадобиться навыки, помогающие чётко и быстро обезопасить не только себя, но и окружающих. Владение этими навыками позволить сохранить не просто здоровье, но и жизни свою и окружающих людей. И именно поэтому тренинг по пожарной безопасности для сотрудников является просто обязательным пунктом, которые они должны пройти. Но где же можно пройти эти тренинги? В учебном центре Гармония, который находится в городе Москва. Там вы не только приобретёте, но и отработаете на практике полученные базовые навыки по действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию медицинской помощи – при ожогах, кровотечениях, переломах, травмах, асфиксии и т.д., - и пожарах.

В группе при противопожарных тренировках находится 20 человек. Общее время тренинга будет составлять всего один день, то есть восемь часов. Формат обучения подразумевается как очный, так и с онлайн-доступом. Требования к квалификации тоже имеются: среднее профессиональное образование или высшее.

В результате прохождения тренинга ваши сотрудники овладеют навыками самостоятельного, безошибочного и быстрого ориентирования в ситуации, в которой возникает угроза пожара или в которой пожар уже возникает. Также сотрудники научатся определять решающее направление действий, а также принимать необходимые правильные меры по ликвидации пожара и по его предупреждению, оказание первой помощи пострадавшим. Все эти навыки помогут людям правильно сориентироваться в опасной ситуации и правильно же среагировать на неё.

Преподавать тренинги по пожарной безопасности будет сотрудник МЧС, у которого есть все документы, удостоверяющие его квалифицированность в данном вопросе. Полный пакет всех сертификатов и документов вы сможете найти на официальном сайте центра «Гармония».