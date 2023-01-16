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Стрелковый спортивный клуб

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Бизнес — 16 Января 2023, 10:05

Если у вас возникла потребность в обучении не простого обращения с оружием, а безопасного, или повышения квалификации в роли охранника, то логично возникает вопрос, где можно получить необходимые знания?

При выборе места, где вас обучат всему необходимому, важно не только узнать, каким оборудованием располагает заведение, какие инструктора там работают, но ещё и лицензию на образовательную деятельность.

В городе Москва есть подходящее заведение для таких целей – «АНО ДПО Учебный центр Лига-С», где располагается Спортивный стрелковый клуб.

Там вам предоставят подготовку по правилам безопасного обращения с оружием, а также там вам помогут с приобретением навыков безопасного обращения и владения оружием. В конце курса вам выдастся свидетельство, которое понадобится вам. если вы собрались приобрести оружие, а также акт о прохождении обучения, которое будет длиться всего шесть часов. Сумма же за курс «Безопасное обращение с оружием» будет стоить вам всего 7 000 рублей.

«АНО ДПО Учебный центр Лига-С» располагают:

• Опытными преподавателями. В этом учебном центре работают квалифицированные инструкторы и преподаватели, имеющие обширный практический опыт;

• Оборудованными аудиториями. Учебный центр имеет комфортабельные аудитории, которые оборудовали всем необходимым, чтобы проводить как практические, так и теоретические занятия;

• Стрелковым клубом. В тире учебного центра, который состоит их трёх галерей в 25 метров, представлен обширный ассортимент оружия как ружей, так и спортивных пистолетов;

• Удобным графиком занятий. У учебного центра оптимальный график посещения занятий, а также оперативное формирование учебных групп;

• Удобным месторасположением. Этот учебный центр находится почти что в центре Москвы, а если быть точнее, то рядом с метро Белорусская, благодаря чему туда проще добираться;

• 100% гарантия получения необходимых знаний, которые вам нужны и за которыми вы и прейдёте в этот ученый центр.

Этот учебный центр проводит обучение по следующим программам:

• Программа повышения квалификации охранников;

• Программа профессиональной подготовки охранников;

• Программа подготовки лиц к безопасному обращению с оружием, чтобы приобрести личное оружие.

Но и это не всё. На базе этого учебного центра также проводятся:

• Периодические проверки частных охранников;

• Периодические проверки на знание правил безопасного обращения с оружием у гражданских лиц.



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