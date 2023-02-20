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Платная скорая помощь в Москве

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Бизнес — 20 Февраля 2023, 16:06

Многие не раз слышали и попадали в Московские пробки. И главная их проблема – это то, что они представляют собой препятствие в спасении людских жизней. К сожалению, если обращаться в городскую больницу, то скорая помощь оттуда может ехать очень долго, потому что нагруженность в таких клиниках колоссальная. Именно поэтому в Москве есть возможность обратиться в платную скорую помощь. Одной из клиник, что предоставляет данную услугу, является «Скороздрав», которые имеют свой собственный сайт - skorozdrav.ru.

Данная скорая помощь, как и полагается скорой помощи, работает ежедневно двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Она осуществляет срочный вызов в любой район, имеет комфортабельный стационар. Данная клиника относится к своим пациентам с человеческим участием, а также сохраняет конфиденциальность своих клиентов.

У специалистов данной скорой помощь очень высокий уровень подготовки. Время приезда данной скорой помощи, в отличии от городской, составляет около 17 минут, а на Яндексе вы можете найти на неё свыше сотни положительных отзывов.

Часто у данной скорой помощи заказывают:

• Вызов врача на дом. Из-за того, что данная скорая помощь – частная, то при вызове её не требуется медицинский полис, в отличии от бюджетных учреждений.

• Вывод из запоя на дому. Данная скорая помощь предоставляет любые услуги, относящиеся к помощи зависимым – капельницы, выводы из запоя, полноценное лечение в стационаре.

• Снятие алкогольной интоксикации. Вы можете вызвать скорую в любой район города и МО. Сотрудники скорой помощи работают с соблюдением анонимности пациентов.

• ЭКГ на дому. Это услуга от клиники «Скороздрав» показана не только людям, страдающим проблемами с сердцем.

• Дежурство на мероприятиях. Любое крупное мероприятие требует от организаторов присутствия бригады скорой помощи.

• Лечение пищевых отравлений. Для этой услуги вам будет необходимо сообщить оператору признаки отравления вместе с продуктами и медикаментами, которые вы употребляли накануне.

• Платная скорая помощь. Вы получите полную диагностику состояния организма, благодаря чему риск того, что какая-либо патология будет упущена, сводится к нулю.

• Транспортировка больных. Данная клиника осуществляет транспортировку лежачих больных по всей Москве и МО. Комплектация машины также предусмотрена и для перевозки тяжело больных.



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