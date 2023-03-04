Взрывозащищенные светильники по ценам от производителя с доставкой по России

К отдельной категории светотехники относятся взрывозащищенные светильники. Это оборудование, которое отличается повышенной защитой от пыли и влаги. Даже при воздействии агрессивных сред, при высокой влажности или запыленности воздуха представленная светотехника не утрачивает свою работоспособность. Яркое освещение и равномерное распределение светового потока улучшает условия труда, повышает общий уровень безопасности для сотрудников и эффективность функционирования всего предприятия в целом.

Производством и продаже инновационных светодиодных светильников промышленного назначения занимается компания Лампо-id. В ее каталоге представлены взрывозащищенные светильники следующих типов:

консольные;

взрывозащищенные табло;

прожекторы;

светофоры;

ламповые светильники;

линейные светильники.

Вы можете изучить описание каждого наименования, подобрать самостоятельно подходящее по всем параметрам освещение и оформить заказ через корзину на сайте. Другой вариант – воспользоваться консультацией менеджеров. Они подберут промышленное освещение на основе предоставленного клиентом технического задания. Это позволит сэкономить время и подобрать светотехнику, полностью соответствующую установленным требованиям и нормативам.

После оплаты (100% предоплата для новых покупателей, 50% предоплата для постоянных заказчиков) заказ отправляется по указанному адресу. Оперативная доставка проверенными транспортными компаниями возможна во все регионы России и страны СНГ. Стоимость доставки рассчитывается при обработке заявки с учетом тарифов выбранной транспортной компании. На все оборудование выдается официальная гарантия и сертификаты соответствия.