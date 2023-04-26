среда
|
Светодиодный экран
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 26 Апреля 2023, 12:42
Светодиодный экран – это устройство, предназначенное для отображения различной информации: видео, изображений, текстов и т.д. Светодиодные экраны нашли широкое применение в рекламе, спортивных событиях, концертах и других мероприятиях, где необходимо привлечь внимание большого количества людей. В этой статье мы расскажем о том, как купить светодиодный экран.
Первое, что необходимо определить – это цель использования светодиодного экрана. В зависимости от этого, будут различаться требования к размерам, разрешению, яркости и другим параметрам экрана. Например, если экран будет использоваться на открытом воздухе, то необходима защита от влаги и пыли, а также более высокая яркость, чтобы изображение было видно даже при ярком солнечном свете.
Второй важный параметр – это размеры экрана. Они зависят от того, где и как будет использоваться экран. Например, для рекламы на стадионе необходим экран большого размера, а для информационной таблички в офисе достаточно небольшого экрана.
Третий параметр – это разрешение экрана. Чем выше разрешение, тем более четким будет изображение. Однако, чем выше разрешение, тем дороже будет экран.
Четвертый параметр – яркость. Для использования светодиодного экрана на открытом воздухе, необходима более высокая яркость, чем для использования в помещении.
Пятый параметр – это тип светодиодов. Существуют различные типы светодиодов, которые отличаются яркостью, углом обзора и другими характеристиками.
Шестой параметр – это управление. Управление может быть как ручным, так и автоматическим. Ручное управление подразумевает наличие оператора, который будет изменять содержимое на экране вручную. Автоматическое управление осуществляется с помощью специального ПО, которое позволяет загружать нужное содержимое на экран.
Седьмой параметр – это срок службы. Качественный светодиодный экран имеет срок службы от 50 000 до 100 000 часов, что означает, что экран может работать без проблем в течение нескольких лет.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +15 +17
вечером +12 +14 ночью +9 +11
Котировки
Партнеры