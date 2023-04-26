Сухие завтраки от производителя «Кунцево» оптом в ассортименте

Готовые сухие завтраки от производителя «Кунцево» оптом

Сухие завтраки получили распространение в 1899 г благодаря доктору и религиозному деятелю Джону Келлогу. Врач изобрел кукурузные хлопья в том виде, в котором с ними сегодня знаком каждый человек, регулярно бывающий в крупных сетевых супермаркетах и местечковых придомовых магазинах. Сейчас сухие завтраки и подушечки с начинками производят в России, на базе предприятий «Кунцево».

Ассортимент сухих завтраков

Шоколадные шарики, зерновые подушечки и кукурузные хлопья — это готовые к употреблению и полностью натуральные продукты, обладающие многочисленными преимуществами. Во-первых, на их приготовление людям не приходится тратить время, ведь большую часть изделий можно банально залить молоком. Во-вторых, соответствующая пища выпускается исключительно из качественного сырья — круп и муки высшего сорта. Роль подсластителя играет, например, мед.

Компания «Кунцево» приглашает к сотрудничеству как оптовых, так и розничных заказчиков, желающих приобретать сухие завтраки у производителя, без наценок из-за коммерческих амбиций посредников. В каталоге предприятия представлены:

изделия без сахара — пониженное содержание углеводов никак не сказывается на вкусовых качествах продукта;

шоколадные шарики — настоящий десерт, каждое употребление которого связано только с положительными эмоциями;

кукурузные хлопья — благодаря высокому содержанию минералов и полезных микроэлементов дают заряд бодрости на весь день;

пшеница с медом — питательный перекус в коробке, с легкостью умещающейся в небольшой сумке или рюкзаке;

пшеница в карамели — лакомство, пользующееся особой популярностью у детей и подростков.





Всевозможные варианты мюслей и прочих сухих завтраков изготавливаются из зерен разнокалиберных злаковых культур — риса, овса, ячменя, пшеницы и кукурузы. Соответственно, никаких претензий к натуральности их состава быть не может.

Способы употребления и польза сухих завтраков

Торгово-промышленная группа «Кунцево» выпускает готовые завтраки оптом https://kuntsevo.ru/product/fasovannaya-produktsiya/sukhie-zavtraki/, в разных форматах и исполнениях. В ассортименте представлены порционные упаковки с массой от 100 грамм, оснащенные герметизирующими элементами. Детские звездочки и зерна продаются как оптом, так и в розницу, с учетом доставки силами собственных логистов и экспедиторов. Для получения консультации и оформления заказа на тот или иной объем сухих овсяных завтраков можно позвонить по номеру +7 495 921-46-55.