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Преимущества авиакомпании flydubai
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Бизнес — 16 Июня 2023, 21:54
На сегодняшний день свою деятельность осуществляет достаточно большое количество авиакомпаний, которые обеспечивают пассажирские авиаперевозки. Причем количество таких компаний постоянно только увеличивается. Так, относительно недавно в Дубае появилась авиакомпания flydubai, которая достаточно быстро получила свою популярность.
Преимущества
Свою историю данная компания начала в 2008 году и достаточно быстро стала востребованной. Причиной для этого на самом деле достаточно много. И в первую очередь следует сказать о ценовой политике данной компании. Дело все в том, что большинство авиакомпаний Дубая ориентированы на более состоятельных клиентов, но flydubai выбрала для себя другой ценовой сегмент. Таким образом, стоимость поездок становится значительно доступнее. Такое обстоятельство просто никого не могло оставить равнодушным. Однако, на этом преимущества авиакомпании не заканчиваются:
Таким образом, быстрое получение большой популярности данной авиакомпанией совершенно не удивительно.
Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
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