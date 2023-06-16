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Преимущества авиакомпании flydubai

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Бизнес — 16 Июня 2023, 21:54

На сегодняшний день свою деятельность осуществляет достаточно большое количество авиакомпаний, которые обеспечивают пассажирские авиаперевозки. Причем количество таких компаний постоянно только увеличивается. Так, относительно недавно в Дубае появилась авиакомпания flydubai, которая достаточно быстро получила свою популярность.

Преимущества

Свою историю данная компания начала в 2008 году и достаточно быстро стала востребованной. Причиной для этого на самом деле достаточно много. И в первую очередь следует сказать о ценовой политике данной компании. Дело все в том, что большинство авиакомпаний Дубая ориентированы на более состоятельных клиентов, но flydubai выбрала для себя другой ценовой сегмент. Таким образом, стоимость поездок становится значительно доступнее. Такое обстоятельство просто никого не могло оставить равнодушным. Однако, на этом преимущества авиакомпании не заканчиваются:

  • Качество сервиса. На сегодняшний день сервис для данной компании является одним из основных приоритетов. А потому обслуживание клиентов здесь было и остается на максимально высоком уровне. Даже не каждая европейская авиакомпания способна достичь такого же уровня качества;
  • Комфортабельность. Все самолеты данной авиакомпании оснащены высококомфортабельными салонами, причем комфорт не зависит от класса салона. Таким образом, полет точно будет приятным;
  • Возраст самолетов. На данный момент в flydubai используются самолеты, возраст которых не превышает пять лет. Таким образом, используемый транспорт практически не изношен, что полностью исключает вероятность возникновения аварийной ситуации. Таким образом, полеты становятся значительно безопаснее;
  • Доступность. Приобрести билеты на сегодняшний день можно в любой профильной компании, в том числе и заказать на просторах всемирной паутины. Например, компания Тинькофф сегодня предлагает билеты от данной авиакомпании по всем направлениям;
  • Выбор направлений. На сегодняшний день данная компания обслуживает рейсы по большинству направлений, а потому подобрать себе билет на самолет будет совершенно не проблематично. Кроме всего прочего, планируется также и расширение направлений для полетов, что также имеет далеко не самое последнее значение.

Таким образом, быстрое получение большой популярности данной авиакомпанией совершенно не удивительно.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
ОГРН 1027739642281
23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.



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