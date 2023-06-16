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Особенности конструкции и дизайна картонной упаковки для компьютеров и ноутбуков
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 16 Июня 2023, 21:55
Упаковочная тара из картона, набирающая все большую популярность в последние годы в силу своей универсальности и экономичности, отлично подходит для транспортировки компьютерной техники и электроники. Однако при разработке дизайна и изготовлении картонной упаковки для ПК и ноутбуков необходимо учитывать особенности тарируемого товара (https://bk-spb.ru/produkcija/kartonnaja_upakovka_dlja_kompjuterov_i_jelektroniki).
Особенности упаковки для ПК и электроники
Картонная упаковка для электроники имеет свои особенности, которые важно учитывать при ее создании:
Важные детали упаковки из картона для ноутбука
Чтобы произвести функциональную и привлекательную упаковку для ноутбука важно учесть следующие детали:
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