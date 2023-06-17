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MOREYA отзывы - :Жесть куда лучше не ехать в Крыму Керчь!

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Бизнес — 17 Июня 2023, 22:55

К нам в редакцию поступил отзыв о MOREYA в Крыму Керчь наша читательница рассказала с какими проблемами столкнулась и как потеряла деньги:

Марина:
Сервис на двойку в MOREYA! Хозяин,если хочет заходит в любое время,грязь,в туалете даже элементарно не было освежителя для воздуха! В мангальной зоне снег,лёд, можно подскальзнуться и упасть ,и сломать что нибудь! По всюду камеры ,хотя не имеет права ,везде снимать! в детской комнате холодно, хотя там должно быть самое тёплое место ,так как дети играют там!
Туалет находится напротив стола, где сидят люди ,кошмар! Вообщем впечатление ужасное!
PS : Уважаемый владелец коттеджа,только не надо писать,что там пили ,вели себя как то неадекватно!
Вели себя адекватно!
А насчёт выпивали или нет-это уже личное дело каждого, для этого люди и снимают коттеджи, что бы гулять и отдыхать! А вы , так как работаете в сфере обслуживания ,должны обслужить потребителей комфортом!

Лариса:
Снимали на новогодних праздниках дом в MOREYA на двое суток. При въезде встретила администратор, которая очень торопила подписать договор и на вопрос о то, что делать при температуре -30, ответила, что они деревенские и им нормально. После первой ночи температуры на улице сильно понизилась с 12 до 30 градусов и дома похолодало. Написала администратору , та порекомендовала увеличить температуру котла , увеличили, стало терпимо. Я уточнила, до какой температуры можно увеличивать, был ответ до 65 градусов, при добавлении выше, ранее выбивало пробки. Днём и вечером было вполне терпимо, хотя и сквозняки ходили по всему дому. В 04:00 утра проснулась от того, что на меня просто дует холодный ветер. Вышла в зал, где спал супруг, а там разве , что пар из рта не идёт. Укрыла всех ещё слоем одеял, потрогала батареи, все горячие, то есть топит котёл хорошо, при этом из всех щелей и окон дует жуткий сквозняк. Тепло из дома просто выдувает!! Написала администратору, она предложила сходить проверить какие то трубы, винтили, вообще м бред. Утром позвонила хозяину дома,пожаловалась на холод, слушать меня отказывался , беседа переросла в скандал, я его пригласила зайти у нам в дом и прочувствовать всю температуру комнаты. Придя, Наймодатель, Самойлов Юрий продолжил вести себя агрессивно, кричать, обдавая нас перегаром, обвинять меня, мужа, администратора в том что мы какие то недееспособные, не могли разогнать котел до 85 градусов!! (( хочу тут заметить , что мы были с двумя детьми, и побоялись самодельничать, так как совсем без отопления, в горах, нам оставаться было нельзя). На то, что у него в доме сквозняки , которые тепло выдувают со скоростью света, он гордо ответил , что ему ПЛЕВАТЬ. Извиняться перед нами или возвращать деньги за промерзшие сутки он отказался, оскорбив меня и сбежав из дома. Исходя из этого категорически не рекомендую данный отель MOREYA, если не хотите остаться виноватыми во всем за свои деньги, либо он привык иметь дело с пьющими людьми, которые в принципе не прихотливы и согреваются алкоголем. У них на Авито выставлены несколько домов, ведёт телеграмм и авито. Обходите стороной, ищите добросовестных арендодателей. А так же чайник не чищен 1000 лет, весь в накипи, подушки сбитые комками, а диван в гостиной сломан. Так что сервис такой себе.

Отель: MOREYA +7 (918) 374-09-98 Крым Керчь

 http://more-ya.ru/
https://vk.com/ecomoreya

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