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Мошенники craaazygames.com и фирма Game Voronezh Будьте осторожны! 159 УК РФ

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 24 Июня 2023, 10:41

Мошенники craaazygames.com и фирма Game Voronezh Будьте осторожны! 159 УК РФ

Внимание!
Мошенники craaazygames.com и фирма Game Voronezh Будьте осторожны!
Собирают подписки незаконным путем, обманом и скрытыми условиями! В возврате всегда получите отказ!
Обязательно нужно заводить уголовное дело на фирму Game Voronezh! Обращайтесь в полицию по месту жительства! Это важно! Мошенники работают годами!

Статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за мошенничество, под которым понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Наказание в этом случае предусмотрено вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Важно! Все кто пострадал от действия этих мошенников с Воронежа, оставляйте комментарий будет делать массовое заявление на этих воров!




ОГРН
1033600048316
от 8 февраля 2003 г.
ИНН/КПП
3665015108
366501001
Дата регистрации
14.12.1995
Все реквизиты (ФНС / ПФР / ФСС / РОССТАТ)
Юридический адрес
394086Воронежская областьгород Воронежул. Ворошилова, д.19, кв.7
РуководительДиректорАрсланьян Леонард Эдуардовичс 8 февраля 2003 г.
Среднесписочная численность 
нет данных
Специальный налоговый режим 
не применяется
Реестр МСП не входит
Виды деятельностиСведения о видах деятельности отсутствуют.
Налоговый органМежрайонная инспекция ФНС России № 16 по Воронежской областис 27 декабря 1995 г.
Контакты
Телефон+7 (4732) 31-65-58
Электронная почтаСайт


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