Мошенники craaazygames.com и фирма Game Voronezh Будьте осторожны! 159 УК РФ

Внимание!

Мошенники craaazygames.com и фирма Game Voronezh Будьте осторожны!

Собирают подписки незаконным путем, обманом и скрытыми условиями! В возврате всегда получите отказ!

Обязательно нужно заводить уголовное дело на фирму Game Voronezh! Обращайтесь в полицию по месту жительства! Это важно! Мошенники работают годами!



Статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за мошенничество, под которым понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Наказание в этом случае предусмотрено вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.



Важно! Все кто пострадал от действия этих мошенников с Воронежа, оставляйте комментарий будет делать массовое заявление на этих воров!











