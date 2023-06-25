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Пансионаты для пожилых людей в Московской области: Забота и комфорт наших старших граждан
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 25 Июня 2023, 13:39
С течением времени пожилым людям иногда требуется особый уход и внимание, которые иногда сложно обеспечить в домашних условиях. В таких случаях пансионаты для пожилых людей становятся идеальным местом для проживания, предлагая комфорт, безопасность и качественный уход.
Почему выбрать пансионат для пожилых людей в Московской области?
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