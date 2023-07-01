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Юань уже много лет считается недооцененной валютой. Каковы причины сохранения низкой стоимости китайских денег?
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Бизнес — 1 Июля 2023, 17:35
Доля китайской валюты в глобальных расчетах в настоящее время составляет около 2,5%, но в последние годы она приобретает все большее значение. Хотя его текущее положение на валютном рынке не отражает экономической и финансовой мощи Китая, интернационализация юаня быстро ускоряется.
В последние годы стоимость юаня выросла, а платежные дисбалансы на мировом рынке уменьшились, что положительно влияет на стабилизацию мировой экономики. Одним из прорывных моментов стало включение МВФ в 2015 году китайской валюты в престижную корзину СПЗ (специальные права заимствования) - наряду с четырьмя другими основными ключевыми мировыми валютами, а именно долларом США, евро, иеной и фунтом стерлингов.
Юань уже много лет считается недооцененной валютой. Каковы были причины сохранения низкой стоимости китайских денег?
Курс китайского юаня многие годы удерживался на низком уровне и не отражал фундаментальные факторы, связанные с экономикой страны эмитента. Однако у Китая были свои мотивы сохранять такие вещи в течение длительного времени. В целом следует начать с того, что в случае с китайской валютой обменный курс не является полностью плавающим и его стоимость не определяется рыночными силами. Это валюта, которой управляет центральный банк, в данном случае Народный банк Китая.
В Китае курс юаня на сегодня установлен административно.
Как инвестировать в китайский юань с помощью банка Тинькофф?
Для инвестирования в валюту юань с помощью банка Тинькофф, вам необходимо открыть инвестиционный счет в рублях и настроить его на работу с китайской валютой.
Шаги для инвестирования в юань через банк Тинькофф:
Важно отметить, что инвестирование в китайскую валюту связано с рисками, связанными с колебаниями валютных курсов и рисками, связанными с экономической и финансовой ситуацией в Китае. Поэтому перед инвестированием в юань необходимо тщательно изучить рынок и консультироваться со специалистами в области финансовых инвестиций.
Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
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