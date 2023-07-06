Рассчитать автокредит от Тинькофф банка

Тинькофф банк предлагает своим клиентам оформить кредит на выгодных условиях. Банк очень лоялен к кредитополучателям и предъявляет к ним минимальные требования. Оформить автокредит пользователи смогут не только на новые автомобили из салона, но и на подержанные транспортные средства. Автолюбители смогут купить автомобиль без справок и поручителей. Еще один приятный бонус - заявку можно отправить в любое время и с любого устройства, где есть доступ к интернету. Рассмотрения не потребуется ожидать неделями. Тем, кто решил взять кредит на автомобиль, потребуется только паспорт и водительское удостоверение.

Как взять кредит на автомобиль в Тинькофф банке

Перейти на страничку банка Тинькофф. Открыть вкладку «Банк». Далее потребуется открыть вкладку «кредиты». Среди доступных продуктов выбрать «автокредиты».

После этого появится анкета, которую заемщику потребуется заполнить. В нее нужно внести паспортные данные, номер действующего телефона, электронный адрес.

Прежде, чем отправить заявку в банк, нужно рассчитать автокредит. Это поможет определить платежеспособность и распределить бюджет.

Как рассчитать автокредит

Для удобства расчета кредитных платежей на страничке банка Тинькофф есть кредитный калькулятор. Для точных расчетов, заявитель должен ввести некоторые данные, например:

Сумму запрашиваемого кредита.

Срок кредитования.

Контактная информация. В соответствующих рамках нужно ввести паспортные данные, а также номер телефона и электронный адрес.

После того, как заявитель введет указанные выше данные, он сможет кликнуть клавишу «далее». Кредитный калькулятор автоматически рассчитает стоимость ежемесячного платежа с учетом процентной ставки. Если пользователь погасит кредит раньше срока, или будет платить больше указанной сумы, размер ежемесячного платежа будет уменьшаться.

Рассчитать сумму платежей может и менеджер по просьбе клиента. График платежей отправляется в этом случае заявителю по электронной почте. Если заявителю все подходит, он переходит на страничку банка и заполняет форму заявки. Заявка рассматривается банком от нескольких дней до нескольких суток. Кредит выдается на карту банка Тинькофф Блэк. Если у пользователя нет карты банка, тогда необходимо ее оформить, чтобы получить кредит. Карту с зачисленными средствами доставляет курьер в заранее оговоренное время.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.