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Рассчитать автокредит от Тинькофф банка
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Бизнес — 6 Июля 2023, 13:29
Тинькофф банк предлагает своим клиентам оформить кредит на выгодных условиях. Банк очень лоялен к кредитополучателям и предъявляет к ним минимальные требования. Оформить автокредит пользователи смогут не только на новые автомобили из салона, но и на подержанные транспортные средства. Автолюбители смогут купить автомобиль без справок и поручителей. Еще один приятный бонус - заявку можно отправить в любое время и с любого устройства, где есть доступ к интернету. Рассмотрения не потребуется ожидать неделями. Тем, кто решил взять кредит на автомобиль, потребуется только паспорт и водительское удостоверение.
Как взять кредит на автомобиль в Тинькофф банке
После этого появится анкета, которую заемщику потребуется заполнить. В нее нужно внести паспортные данные, номер действующего телефона, электронный адрес.
Прежде, чем отправить заявку в банк, нужно рассчитать автокредит. Это поможет определить платежеспособность и распределить бюджет.
Как рассчитать автокредит
Для удобства расчета кредитных платежей на страничке банка Тинькофф есть кредитный калькулятор. Для точных расчетов, заявитель должен ввести некоторые данные, например:
После того, как заявитель введет указанные выше данные, он сможет кликнуть клавишу «далее». Кредитный калькулятор автоматически рассчитает стоимость ежемесячного платежа с учетом процентной ставки. Если пользователь погасит кредит раньше срока, или будет платить больше указанной сумы, размер ежемесячного платежа будет уменьшаться.
Рассчитать сумму платежей может и менеджер по просьбе клиента. График платежей отправляется в этом случае заявителю по электронной почте. Если заявителю все подходит, он переходит на страничку банка и заполняет форму заявки. Заявка рассматривается банком от нескольких дней до нескольких суток. Кредит выдается на карту банка Тинькофф Блэк. Если у пользователя нет карты банка, тогда необходимо ее оформить, чтобы получить кредит. Карту с зачисленными средствами доставляет курьер в заранее оговоренное время.
Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
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