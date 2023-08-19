19августа 2023
суббота
|
Аварийно-восстановительные работы начнутся в Орехово-Зуевской больнице
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 19 Августа 2023, 12:56
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту, а именно запланированы аварийно-восстановительные работы в ГБУЗ МО «Орехово-Зуевская областная больница» в городе Дрезна на Центральной улице, дом № 16, информирует пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.
«После заключения договора подрядчику предстоит произвести общестроительные и отделочные работы. Прием заявок уже идет и завершится 4 сентября 2023 года. Начальная цена контракта 11 096 765,46 рублей. Работы будут осуществляться в 2023 году и финансироваться за счет средств бюджета Московской области», - говорится в сообщении.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +26 +28
вечером +21 +23 ночью +18 +20
Котировки
Партнеры