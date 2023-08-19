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В г.о. Люберцы начнутся аварийно-восстановительные работы в Центре реабилитации детей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Августа 2023, 12:57
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту, а именно запланированы аварийно-восстановительные работы кровли в ГБУЗ МО санаторий «Центр медицинской и социальной реабилитации детей» в рабочем поселке Малаховка на улице Щорса, дом № 18, передает пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.
«Прием заявок уже идет и завершится 4 сентября 2023 года. Начальная цена контракта 950 000 рублей. Работы будут осуществляться в 2023 году и финансироваться за счет средств бюджета Московской области», - говорится в сообщении.
Информация о новых закупочных процедурах публикуется в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. С закупками малого объема (до 600 тысяч рублей) можно ознакомиться в Электронном магазине Московской области.
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