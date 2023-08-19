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В округе Лосино-Петровский объявлена закупка для Центра помощи семье и детям
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Августа 2023, 12:58
В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на установку металлического ограждения периметра Государственного казенного учреждения социального обслуживания Московской области Семейный центр помощи семье и детям «Доверие» в Лосино-Петровском на улице Горького, дом № 1, передает пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.
«С 1948 года в Семейном центре живут и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, дети, семьи которых находятся в тяжелой жизненной ситуации», - говорится в сообщении.
Прием заявок уже идет и завершится 24 августа 2023 года. Начальная цена контракта 2 240 000 рублей. Работы будут осуществляться в 2023 году и финансироваться за счет средств бюджета Московской области.
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