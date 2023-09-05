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Что такое пакетное внедрение Битрикс24

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Бизнес — 5 Сентября 2023, 13:15


пакетное внедрение битрикс 24

Битрикс 24 - это одна из самых популярных программ, которая используется для автоматизации бизнеса. Она представлена большим выбором инструментом, посредством использования которых автоматизируются важные бизнес-процессы. Но для оценки всех преимуществ этой программы нужно правильно провести внедрение и последующие настройки. В будущем система требует сервисного обслуживания для поддержания на высоком уровне производительности.

Если вы хотите внедрить в работу своей компании Битрикс24, то за помощью стоит обратиться в компанию «ВебФормат». Это надежный партнер, который оказывает полный комплекс услуг для своих клиентов. При внедрении Битрикс24 будут предложены два варианта сотрудничества:

  • проектное;
  • пакетное.

Практика показывает, что пакетное внедрение Битрикс 24 подходит для небольших компаний. Это готовый модуль с базовым набором функций, который можно внедрить с минимальными затратами. Все пакетные решения, которые предлагает компания «ВебФормат», многократно протестированы на практике. Они доказали свою эффективность. Одно из преимуществ их использования – оперативная установка. Она занимает от 2 до 10 дней. После этого клиент получает полностью готовую к использованию программу. Дополнительно прилагается адаптированная инструкция по основным правилам использования.

Кому стоит выбрать пакетное внедрение Битрикс24

Этот вариант обойдется по стоимости дешевле, чем проектное внедрение, так как модули уже готовы к установке. Такой вариант считается оптимальным выбором для небольших фирм и стартапов, которые нацелены на быстрый запуск системы автоматизации. После завершения установки можно пользоваться всем доступным функционалом. Если вы уже используете какие-то другие системы, то таким способом можно быстрее перейти на новую платформу.

Этот вариант также подойдет при ограниченном бюджете. Пакетное внедрение имеет фиксированную стоимость. Заранее с каждым клиентом обсуждается объем и стоимость услуг. При проектной разработке стоимость рассчитывается после выполнения всех подготовительных работ.

Если вы выберите пакетное внедрение, то компания «ВебФормат» гарантирует оперативное и качественное выполнение работ в оговоренные сроки. Причина – большой опыт работы сотрудников в этом направлении. ВебФормат занимается автоматизацией бизнеса с 2012 года. Внутренняя автоматизация компании позволяет оперативно решать поставленные задачи. Если вы хотите воспользоваться услугами представленной организации, то оставить заявку можно на сайте. Напишите в специальной форме свой номер телефона, чтобы с вами связались менеджеры.

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