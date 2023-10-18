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Токарные автоматы с ЧПУ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 18 Октября 2023, 16:11
Токарные автоматы с ЧПУ (числовым программным управлением) - это современное оборудование для обработки деталей и заготовок из металла. Они применяются в металлообрабатывающей промышленности и станопромышленности. Вот несколько ключевых аспектов, которые можно рассмотреть в статье https://politek-service.ru/ о токарных автоматах с ЧПУ:
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