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Хавал: Инновационные Автомобили с Гарантией
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 31 Октября 2023, 15:03
Хавал, один из ведущих производителей автомобилей в Китае, предлагает свои инновационные автомобили и в Санкт-Петербурге. Сеть официальных дилеров Хавал https://maximum-haval.ru/ в этом городе обеспечивает клиентам широкий выбор автомобилей, выдающееся качество и надежность, а также выгодные условия приобретения.
Почему выбирать Хавал?
Преимущества сотрудничества с официальным дилером:
Официальные дилеры Хавал в Санкт-Петербурге предоставляют возможность приобрести современные китайские автомобили с отличными характеристиками. Независимо от ваших потребностей - будь то городской автомобиль или внедорожник - Хавал предлагает широкий выбор моделей. Покупка у официального дилера обеспечивает надежность и качество, а также доступ к полному сервису и поддержке.
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