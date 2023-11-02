Обучение рабочих профессиям: актуальные формы и преимущества для специалистов и работодателей

Сегодня обучение и повышение квалификации рабочих кадров - это необходимость, обусловленная требованиями времени. Производственные и технологические процессы постоянно меняются, появляется новое оборудование, возникают новые профессии. Все это требует соответствующей подготовки персонала.

Обучение дает рабочим дополнительные компетенции, позволяет освоить смежные специальности, повышает их ценность как специалистов. Для предприятий профессионально подготовленные кадры - это залог качества и производительности труда. Поэтому обучение рабочих выгодно как для самих работников, так и для работодателей.

Основные формы подготовки рабочих кадров

Существует три основные формы обучения.

Повышение квалификации

Это обучение уже работающих специалистов с целью углубления и расширения имеющихся знаний и навыков. Может проводиться периодически или по мере появления нового оборудования и технологий.

Позволяет рабочим осваивать новшества в своей профессии, не теряя квалификацию. Как правило, краткосрочное - от нескольких дней до месяца.

Переподготовка

Получение рабочими дополнительных компетенций для выполнения нового вида профессиональной деятельности.

Дает возможность освоить новую смежную профессию или специализацию. Срок обучения зависит от сложности, от нескольких недель до полугода.

Обучение новой профессии

Получение рабочими базовых навыков и квалификации по новой для них профессии. Позволяет освоить профессию "с нуля" за оптимальные сроки - от пары месяцев до года.

Каждая из этих форм обучения рабочих востребована и играет важную роль в повышении квалификации персонала.

Самые востребованные программы центра обучения рабочим профессиям - это курсы для электриков и электромонтёров.

Формы обучения: очно и дистанционно

Обучение рабочим может проводиться в двух формах.

Очное обучение

Традиционная форма, при которой занятия проходят с личным присутствием на курсах или в учебном центре.

Позволяет максимально эффективно усваивать знания и отрабатывать практические навыки под руководством опытных преподавателей.

Дистанционное обучение

Современный формат, когда обучение происходит удаленно с использованием интернета и специальных образовательных платформ.

Дает возможность совмещать учебу и работу, экономя время и средства на поездки. В целом так же эффективно, как очное обучение.

Каждый рабочий может выбрать наиболее подходящий для себя вариант прохождения обучения.

Почему обучение выгодно рабочим и работодателям

Профессиональное обучение кадров имеет целый ряд преимуществ как для самих рабочих, так и для компаний:

Для рабочих:

повышение заработной платы за счет роста квалификации;

возможность трудоустройства на более квалифицированную и оплачиваемую работу;

расширение профессиональных компетенций и перспектив карьерного роста.

Для работодателей:

повышение производительности труда персонала;

снижение брака и повышение качества продукции;

сокращение простоев из-за поломок оборудования;

улучшение техники безопасности на производстве.

Таким образом, инвестиции компаний в обучение рабочих окупаются сторицей за счет роста эффективности производства.