Мотоцикл Bajaj Dominar 400 touring

Bajaj Dominar 400 - это туристический мотоцикл, разработанный индийской компанией Bajaj Auto. Вот некоторый обзор bajaj dominar 400:

Основные характеристики:

Двигатель: Bajaj Dominar 400 оснащен 4-тактным, одноцилиндровым двигателем объемом 373.3 куб.см. с жидкостным охлаждением. Мощность: Максимальная мощность составляет около 40 л.с. при 8,650 об/мин. Крутящий момент: Максимальный крутящий момент - около 35 Нм при 7,000 об/мин. Трансмиссия: 6-ступенчатая коробка передач. Рама и подвеска: Мотоцикл имеет сплавную раму, и переднюю телескопическую вилку и задний моноамортизатор. Тормоза: Двойные дисковые тормоза спереди и одиночный дисковый тормоз сзади обеспечивают хорошую тормозную систему. ABS: Оборудован антиблокировочной системой тормозов (ABS) для повышения безопасности. Электроника: Dominar 400 оснащен светодиодной фарой и цифровой панелью приборов.

Туринговые характеристики:

Эргономика: Bajaj Dominar 400 имеет комфортабельное положение для вождения, что делает его подходящим для длительных поездок. Объем топливного бака: Большой бензобак обеспечивает длительный пробег, что важно для туринговых поездок. Спортивный и туринговый режимы: Некоторые версии Dominar 400 предлагают режимы управления, позволяющие выбирать между спортивной и туринговой настройкой мотоцикла.

Прочие особенности:

Высокая проходимость: Bajaj Dominar 400 обеспечивает хорошую проходимость благодаря высокому дорожному просвету. Экономичность: Экономичный двигатель способствует экономии топлива, что также является важным аспектом для длительных поездок.

Заключение: Bajaj Dominar 400 является популярным выбором среди тех, кто предпочитает туринг на мотоциклах. Его комбинация производительности, комфорта и технологий делает его привлекательным для тех, кто собирается совершать долгие поездки. Важно также обратить внимание на конкретные характеристики модели и версии, так как они могут немного различаться в зависимости от года выпуска.



