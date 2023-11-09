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Мотоцикл Bajaj Dominar 400 touring
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Бизнес — 9 Ноября 2023, 21:02
Bajaj Dominar 400 - это туристический мотоцикл, разработанный индийской компанией Bajaj Auto. Вот некоторый обзор bajaj dominar 400:
Основные характеристики:
Туринговые характеристики:
Прочие особенности:
Заключение: Bajaj Dominar 400 является популярным выбором среди тех, кто предпочитает туринг на мотоциклах. Его комбинация производительности, комфорта и технологий делает его привлекательным для тех, кто собирается совершать долгие поездки. Важно также обратить внимание на конкретные характеристики модели и версии, так как они могут немного различаться в зависимости от года выпуска.
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