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Чем выделяется Jaecoo J7 на фоне конкурентов?

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Бизнес — 19 Декабря 2023, 16:39


Джейку официальный дилер jaecoo-avtoruss-lo.ru

Отличительной особенностью Jaecoo J7 для нашего рынка от других моделей суббрендов Chery является радиаторная решетка больших размеров. В КНР такая же модель предложена под материнской маркой и носит название Explore 6. Так или иначе, Джейку официальный дилер предлагает такие авто в ассортименте, поэтому сделать выбор не составит сложностей.

В переводе с китайского название компании означает как крутой егерь и произносится как джейку с ударением на последний слог.

Привлекательный автомобиль китайского производства давно не оксюморон, а Джейку считается самым эффектным вариантом в своей линейке. Основатели J7 придерживаются заветов Кевина Райса - экс-дизайнера БМВ, Мазды и Опеля. Именно он в конце 2010 выстроил внешнее исполнение предложений Черри и Exeed. Пару лет назад отказался от поста шефа-дизайнера Chery, однако его воздействие ощущается по-прежнему.

Минимальное количество витиеватости, обычные, но достаточно интересные формы и неплохие пропорции. Это позволяет говорить, что J7 не ровня своим конкурентам, однако по размерам эта модель может составит конкуренцию Haval M6, Geely Atlas Pro и некоторым другим решениям.

Эстетический минимализм можно прочитать в мелочах. Контрастные стойки крыши темных тонов, оригинальная оптика на светодиодах с шахматным рисунком, двухцветная комбинация окраса кузова, выдвижные дверные ручки - эти элементы оформители явно взяли у Range Rover.

Особенности интерьера Jaecoo


Джейку официальный дилер jaecoo-avtoruss-lo.ru

Салон достаточно интересный:

  • со вкусом выбранные виды пластмассы, удобные сидения и строгая архитектура дверей формируют нужное впечатление;
  • удобная посадка. Рулевая колонка может быть отрегулирована по углу наклона. Нет проблем и в вопросах обзорности. Совершать маневры на паркинге и в тесных двориках поможет набор камер круговой обзорности;
  • наличие режима прозрачного шасси - водителю не составит сложностей проанализировать обстановку даже под транспортным средством;
  • строгость и опрятность;
  • наличие второго ряда сидений с определенным набором развлечений. Это несколько портов USB, кнопки обогрева сидений и дефлекторы;
  • много места по всем важным направлениям, а также ровный пол позволяют удобно расположиться даже троим взрослым людям.

Jaecoo J7 - хорошо оснащённый, полноприводный, стильный и просторный кроссовер, который выглядит солиднее и дороже прямых конкурентов.



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