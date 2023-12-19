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Чем выделяется Jaecoo J7 на фоне конкурентов?
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Бизнес — 19 Декабря 2023, 16:39
Отличительной особенностью Jaecoo J7 для нашего рынка от других моделей суббрендов Chery является радиаторная решетка больших размеров. В КНР такая же модель предложена под материнской маркой и носит название Explore 6. Так или иначе, Джейку официальный дилер предлагает такие авто в ассортименте, поэтому сделать выбор не составит сложностей.
В переводе с китайского название компании означает как крутой егерь и произносится как джейку с ударением на последний слог.
Привлекательный автомобиль китайского производства давно не оксюморон, а Джейку считается самым эффектным вариантом в своей линейке. Основатели J7 придерживаются заветов Кевина Райса - экс-дизайнера БМВ, Мазды и Опеля. Именно он в конце 2010 выстроил внешнее исполнение предложений Черри и Exeed. Пару лет назад отказался от поста шефа-дизайнера Chery, однако его воздействие ощущается по-прежнему.
Минимальное количество витиеватости, обычные, но достаточно интересные формы и неплохие пропорции. Это позволяет говорить, что J7 не ровня своим конкурентам, однако по размерам эта модель может составит конкуренцию Haval M6, Geely Atlas Pro и некоторым другим решениям.
Эстетический минимализм можно прочитать в мелочах. Контрастные стойки крыши темных тонов, оригинальная оптика на светодиодах с шахматным рисунком, двухцветная комбинация окраса кузова, выдвижные дверные ручки - эти элементы оформители явно взяли у Range Rover.
Особенности интерьера Jaecoo
Салон достаточно интересный:
Jaecoo J7 - хорошо оснащённый, полноприводный, стильный и просторный кроссовер, который выглядит солиднее и дороже прямых конкурентов.
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