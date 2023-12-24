Борьба с последствиями ледяного дождя!

Как убрать лед с машины

Следить за машиной в холодное время года сложнее, чем в теплое. Кроме того, что приходится ставить специальные шины, нужно еще подумать о зимних средствах ухода. Например, понадобится заливать зимнюю стеклоомывающую жидкость, положить в багажник скребок и щетку, чтобы бороться со снегом.





Хуже всего зимой даже не морозы, а дождь, который при отрицательных температурах быстро покрывает автомобиль ледяной коркой. В попытках пробить такую «броню» было повреждено достаточно много машин. Все дело в неправильных действиях автовладельцев. Поэтому разберемся, как быть с последствиями ледяного дождя.

Способы очистки

Многие люди относятся к своим машинам не просто как к средствам передвижения. Они пытаются сделать их красивее и мощнее. Но зачем нужен спортивный выхлоп, антикрыло или другой тюнинг, если после вылитого на лобовое стекло кипятка оно треснуло и ехать уже никуда не получится? Поэтому нужно с умом подходить к «отогреву» машины.

Способы, конечно, бывают разные, мы собрали самые популярные и эффективные, а главное – безопасные.





Основные методы очистки:

Ручной. Это самый частый способ, используемый большинством владельцев машин. Проблема в том, что есть люди, которые считают, что специальные приспособления для такой работы, продающиеся в автомагазинах (да и не только), не нужны. По их мнению, достаточно будет подручных средств. Но такой подход чреват повреждением стекла и лакокрасочного слоя. Правильная ручная очистка будет заключаться в том, что сначала мы убираем снег (если таковой имеется), а уже после этого начинаем работать скребком, предназначенным для устранения ледовой корки. Но сначала нужно завести мотор и включить обогрев стекол. Начинать нужно с тех, которые не греются, ведь ждать, что они оттают, не имеет смысла. Движение скребком направляются в одну сторону, чтобы не поцарапать поверхность.

Химический. Авто химическая промышленность позаботилась и о средствах для борьбы с наледью. Их потребуется нанести на стекло. После этого начинается реакция, в результате которой лед таит. Получившуюся массу удаляем все тем же скребком, а можно и тряпкой. Преимущество этого метода в том, что он практически не требует физических усилий, зато понадобятся дополнительные затраты.

Тепловой. Сразу скажем, что поливать стекло кипятком из чайника нельзя. Это грозит тем, что оно просто лопнет. Однако от чего-то теплого такого эффекта не будет. То есть можно сделать некую «примочку», положив на стекло грелку с теплой водой. Если есть доступ к электричеству, можно растопить лед феном для волос.





По статистике около 10% ДТП зимой связано с недостаточной очисткой машины ото льда. Это ухудшает видимость.

Полезные советы

Чтобы не навредить своему автомобилю, покупайте для очистки льда только качественные скребки. Удобной будет модель с водосгоном. Этот элемент дожжен быть сделан из мягкой резины.





Многие ограничиваются удалением льда со стекол. Обеспечив себе достаточную видимость, они отправляются в дорогу. Но нельзя забывать о крыше. Во время движения весь кузов прогреется, а лед на нем подтает. В итоге при торможении его пласт может сползти на лобовое стекло. В результате закроется обзор, а также может пострадать ЛКП на капоте.





А вот остальные части кузова чистить не рекомендуется. Даже самый хороший скребок, предназначенный для бережного устранения, ладь, подходит только для стекол. На краске он может оставлять царапины. Поэтому для крыши рекомендуется использовать мягкую щетку.

Если следовать нашим советам, то после ледяного дождя машина не пострадает, так же, как и участники дорожного движения.