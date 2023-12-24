воскресенье
|
Борьба с последствиями ледяного дождя!
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 24 Декабря 2023, 21:59
Как убрать лед с машины
Следить за машиной в холодное время года сложнее, чем в теплое. Кроме того, что приходится ставить специальные шины, нужно еще подумать о зимних средствах ухода. Например, понадобится заливать зимнюю стеклоомывающую жидкость, положить в багажник скребок и щетку, чтобы бороться со снегом.
Хуже всего зимой даже не морозы, а дождь, который при отрицательных температурах быстро покрывает автомобиль ледяной коркой. В попытках пробить такую «броню» было повреждено достаточно много машин. Все дело в неправильных действиях автовладельцев. Поэтому разберемся, как быть с последствиями ледяного дождя.
Способы очистки
Многие люди относятся к своим машинам не просто как к средствам передвижения. Они пытаются сделать их красивее и мощнее. Но зачем нужен спортивный выхлоп, антикрыло или другой тюнинг, если после вылитого на лобовое стекло кипятка оно треснуло и ехать уже никуда не получится? Поэтому нужно с умом подходить к «отогреву» машины.
Способы, конечно, бывают разные, мы собрали самые популярные и эффективные, а главное – безопасные.
Основные методы очистки:
По статистике около 10% ДТП зимой связано с недостаточной очисткой машины ото льда. Это ухудшает видимость.
Полезные советы
Чтобы не навредить своему автомобилю, покупайте для очистки льда только качественные скребки. Удобной будет модель с водосгоном. Этот элемент дожжен быть сделан из мягкой резины.
Многие ограничиваются удалением льда со стекол. Обеспечив себе достаточную видимость, они отправляются в дорогу. Но нельзя забывать о крыше. Во время движения весь кузов прогреется, а лед на нем подтает. В итоге при торможении его пласт может сползти на лобовое стекло. В результате закроется обзор, а также может пострадать ЛКП на капоте.
А вот остальные части кузова чистить не рекомендуется. Даже самый хороший скребок, предназначенный для бережного устранения, ладь, подходит только для стекол. На краске он может оставлять царапины. Поэтому для крыши рекомендуется использовать мягкую щетку.
Если следовать нашим советам, то после ледяного дождя машина не пострадает, так же, как и участники дорожного движения.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
утром -2 -4 днем -1 -3
Котировки
Партнеры