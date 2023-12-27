Кухонные фасады на заказ от мебельного цеха "ДАНИОЛ"

Кухонные фасады на заказ

К кухонным фасадам предъявляются повышенные требования. Они должны справляться с перепадами температур, влажностью, летящими брызгами жира, воды и красящих жидкостей. Не должны доставлять хлопот в плане уборки. Хорошие фасады для кухни обладают:

механической прочностью;

устойчивостью к запахам;

стойкостью к плесени;

невосприимчивостью к пищевым красителям;

длительным сроком эксплуатации.





Дверки шкафов должны создавать привлекательный вид гарнитура, подходить к выбранному стилю оформления, повышать настроение и аппетит.

Производители предлагают несколько вариантов фасадов, отвечающих этим требованиям.

Массив дерева

Древесина остается самым роскошным и дорогим вариантом оформления кухонного пространства. Кухонные фасады из нее отличаются:

экологической чистотой;

долговечностью;

приятными тактильными ощущениями;

способностью создавать элегантное пространство, наполненное благородной стариной;

возможностью нанесения резьбы и иных украшений.

МДФ

Уменьшить стоимость натурального материала поможет МДФ. Фасады мелкодисперсионной фракции изготавливаются из отходов деревообрабатывающей промышленности и обладают:

прочностью;

доступной стоимостью;

неплохими показателями устойчивости к влаге и температурным перепадам;

простотой ухода;

экологичностью;

способностью отражать свет, что делает кухню визуально просторнее;

возможностью создания узоров на промышленном оборудовании;

возможностью использования в любом стиле (фасады под дерево украсят кухни в классическом или сельском стиле, гладкие поверхности подчеркнут лаконичность современных дизайнов).

Дополнительную красоту придают шпон, ламинирование, окрашивание.

Акрил

Кухонные фасады, покрытые акрилом, нашли применение в современных стилях. Материал создает гладкую глянцевую поверхность, отражающую максимальное количество света.

Прочими достоинствами стали:

прочность;

устойчивость к ударам и царапинам;

экологическая чистота;

устойчивость к неблагоприятным климатическим воздействиям и влаге;

долговечность;

простота ухода;

широкая палитра и насыщенность цветов;

ровность поверхности;

гигиеничность и отсутствие биологической коррозии.

Дополнительные элементы фасадов

Купить фасады для кухни можно в мебельном цеху "ДАНИОЛ" https://www.daniol.ru/catalog/mebel-na-zakaz/kuhonnye-fasady/. Кухонные фасады можно дополнить прозрачным, матовым или витражным стеклом, уголками, молдингами, филенками или розетками.