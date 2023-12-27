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Кухонные фасады на заказ от мебельного цеха "ДАНИОЛ"

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Бизнес — 27 Декабря 2023, 22:58

Кухонные фасады на заказ

К кухонным фасадам предъявляются повышенные требования. Они должны справляться с перепадами температур, влажностью, летящими брызгами жира, воды и красящих жидкостей. Не должны доставлять хлопот в плане уборки. Хорошие фасады для кухни обладают:

  • механической прочностью;

  • устойчивостью к запахам;

  • стойкостью к плесени;

  • невосприимчивостью к пищевым красителям;

  • длительным сроком эксплуатации.


фасад кухня

Дверки шкафов должны создавать привлекательный вид гарнитура, подходить к выбранному стилю оформления, повышать настроение и аппетит.

Производители предлагают несколько вариантов фасадов, отвечающих этим требованиям.

Массив дерева

Древесина остается самым роскошным и дорогим вариантом оформления кухонного пространства. Кухонные фасады из нее отличаются:

  • экологической чистотой;

  • долговечностью;

  • приятными тактильными ощущениями;

  • способностью создавать элегантное пространство, наполненное благородной стариной;

  • возможностью нанесения резьбы и иных украшений.

МДФ

Уменьшить стоимость натурального материала поможет МДФ. Фасады мелкодисперсионной фракции изготавливаются из отходов деревообрабатывающей промышленности и обладают:

  • прочностью;

  • доступной стоимостью;

  • неплохими показателями устойчивости к влаге и температурным перепадам;

  • простотой ухода;

  • экологичностью;

  • способностью отражать свет, что делает кухню визуально просторнее;

  • возможностью создания узоров на промышленном оборудовании;

  • возможностью использования в любом стиле (фасады под дерево украсят кухни в классическом или сельском стиле, гладкие поверхности подчеркнут лаконичность современных дизайнов).

Дополнительную красоту придают шпон, ламинирование, окрашивание.

Акрил

Кухонные фасады, покрытые акрилом, нашли применение в современных стилях. Материал создает гладкую глянцевую поверхность, отражающую максимальное количество света.

Прочими достоинствами стали:

  • прочность;

  • устойчивость к ударам и царапинам;

  • экологическая чистота;

  • устойчивость к неблагоприятным климатическим воздействиям и влаге;

  • долговечность;

  • простота ухода;

  • широкая палитра и насыщенность цветов;

  • ровность поверхности;

  • гигиеничность и отсутствие биологической коррозии.

Дополнительные элементы фасадов

Купить фасады для кухни можно в мебельном цеху "ДАНИОЛ" https://www.daniol.ru/catalog/mebel-na-zakaz/kuhonnye-fasady/. Кухонные фасады можно дополнить прозрачным, матовым или витражным стеклом, уголками, молдингами, филенками или розетками.



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