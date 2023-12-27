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Кухонные фасады на заказ от мебельного цеха "ДАНИОЛ"
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Бизнес — 27 Декабря 2023, 22:58
Кухонные фасады на заказ
К кухонным фасадам предъявляются повышенные требования. Они должны справляться с перепадами температур, влажностью, летящими брызгами жира, воды и красящих жидкостей. Не должны доставлять хлопот в плане уборки. Хорошие фасады для кухни обладают:
Дверки шкафов должны создавать привлекательный вид гарнитура, подходить к выбранному стилю оформления, повышать настроение и аппетит.
Производители предлагают несколько вариантов фасадов, отвечающих этим требованиям.
Массив дерева
Древесина остается самым роскошным и дорогим вариантом оформления кухонного пространства. Кухонные фасады из нее отличаются:
МДФ
Уменьшить стоимость натурального материала поможет МДФ. Фасады мелкодисперсионной фракции изготавливаются из отходов деревообрабатывающей промышленности и обладают:
Дополнительную красоту придают шпон, ламинирование, окрашивание.
Акрил
Кухонные фасады, покрытые акрилом, нашли применение в современных стилях. Материал создает гладкую глянцевую поверхность, отражающую максимальное количество света.
Прочими достоинствами стали:
Дополнительные элементы фасадов
Купить фасады для кухни можно в мебельном цеху "ДАНИОЛ" https://www.daniol.ru/catalog/mebel-na-zakaz/kuhonnye-fasady/. Кухонные фасады можно дополнить прозрачным, матовым или витражным стеклом, уголками, молдингами, филенками или розетками.
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