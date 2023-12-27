Производство дорожных знаков и оборудования на заказ в Краснодаре

Дорожные знаки от производителя

Компания «ЗНАК23» является активно развивающимся предприятием, предоставляющим услуги по производству дорожных знаков любой направленности, а также высококачественного оборудования из противоударного пластика, обеспечивающего безопасность дорожного движения на федеральных трассах России, магистралях и дорогах местного значения южных регионов.





За время, прошедшее с момента основания компании, мы приобрели необходимый опыт и установили тесные связи с поставщиками материалов и комплектующих, что позволяет с гордостью заявлять о готовности произвести в кратчайшие сроки любые объемы продукции, обеспечивающие безопасное передвижения по дорогам страны

Основная компания находится в Краснодаре, открыт филиал в Сочи.

Ассортимент

Компания предлагает приобрести:

световое оборудование для спецтехники и дорожные знаки (в том числе светодиодные);

щиты и прицепы прикрытия;

столбики, барьеры, конуса;

переносные опоры и стойки;

фонари и гирлянды для обозначения опасных мест.

Товары компании изготавливаются в полном соответствии с действующими правилами и нормами, сертифицированы, подходят для применения в любых климатических районах, имеют длительный срок эксплуатации, устойчивы к механическим повреждениям и выцветанию.

Клиенты компании

Деятельность компании направлена на сотрудничество с крупными и средними предприятиями, заключаются договора и с небольшими фирмами. Среди заказчиков числятся:

ДРСУ;

ДСУ;

Строймагистраль;

СтройЮгРегион.

Для того чтобы стать нашим клиентом, достаточно позвонить по телефонам, указанным на сайте.

Преимущества

Качество и соблюдение договоренностей позволили стать востребованным поставщиком продукции дорожного назначения.

Преимуществами взаимодействия с «ЗНАК23» являются:

качество, обеспеченное соблюдением ГОСТов и ТУ и подкрепленное гарантийными обязательствами;

технологии производства, основанные на совмещении проверенных и инновационных методик;

длительный срок службы изделий;

приятные цены, обеспеченные отсутствием перекупщиков;

отправка в регионы России по заключенным договорам с проверенными логистическими компаниями;

оперативность решения вопросов, связанных со всеми этапами заказа, изготовления и доставки.

Дорожные знаки и оборудование https://znak23.ru/ может быть отгружено со склада или быть изготовленными под заказ. При выборе последнего варианта будут учтены любые пожелания клиентов, не противоречащие законодательству.