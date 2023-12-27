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Производство дорожных знаков и оборудования на заказ в Краснодаре
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 27 Декабря 2023, 23:01
Дорожные знаки от производителя
Компания «ЗНАК23» является активно развивающимся предприятием, предоставляющим услуги по производству дорожных знаков любой направленности, а также высококачественного оборудования из противоударного пластика, обеспечивающего безопасность дорожного движения на федеральных трассах России, магистралях и дорогах местного значения южных регионов.
За время, прошедшее с момента основания компании, мы приобрели необходимый опыт и установили тесные связи с поставщиками материалов и комплектующих, что позволяет с гордостью заявлять о готовности произвести в кратчайшие сроки любые объемы продукции, обеспечивающие безопасное передвижения по дорогам страны
Основная компания находится в Краснодаре, открыт филиал в Сочи.
Ассортимент
Компания предлагает приобрести:
Товары компании изготавливаются в полном соответствии с действующими правилами и нормами, сертифицированы, подходят для применения в любых климатических районах, имеют длительный срок эксплуатации, устойчивы к механическим повреждениям и выцветанию.
Клиенты компании
Деятельность компании направлена на сотрудничество с крупными и средними предприятиями, заключаются договора и с небольшими фирмами. Среди заказчиков числятся:
Для того чтобы стать нашим клиентом, достаточно позвонить по телефонам, указанным на сайте.
Преимущества
Качество и соблюдение договоренностей позволили стать востребованным поставщиком продукции дорожного назначения.
Преимуществами взаимодействия с «ЗНАК23» являются:
Дорожные знаки и оборудование https://znak23.ru/ может быть отгружено со склада или быть изготовленными под заказ. При выборе последнего варианта будут учтены любые пожелания клиентов, не противоречащие законодательству.
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