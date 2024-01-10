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Центр Наркологической Помощи: Поддержка и Реабилитация
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 10 Января 2024, 22:50
Центр наркологической помощи – это специализированные учреждения, оказывающие помощь людям, страдающим от наркотической зависимости, и предоставляющие услуги по лечению и реабилитации.
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