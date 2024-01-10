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Образование в Швейцарии: Качество, Возможности и Преимущества
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 10 Января 2024, 23:01
Швейцария славится своей высококачественной системой образования, объединяющей традиции, инновации и международное признание. Вот что стоит узнать о возможностях обучение в Швейцарии :
Обучение в Швейцарии предоставляет высококачественное образование, возможности для карьерного роста и погружение в международную образовательную среду. Эта страна является привлекательным местом для тех, кто стремится получить образование высокого уровня и развиться как профессионал в различных областях
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