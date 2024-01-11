Плитка Ibero – чувственность, подлинность и креативность

Фабрика Ibero входит в состав группы Keraben, которая является лидером в области инноваций и тенденций. Для производства своих коллекций фабрика использует лучшее сырье и инновационные технологий. Компания старается усовершенствоваться день ото дня. Керамическая продукция обладает большим разнообразием цветов, форматов, текстур и отделок. Плитка Ibero соответствует актуальным тенденциям в дизайне керамической плитки: имитации дерева, камня и другим.

Имитация камня в коллекции Sunstone





Коллекция керамогранита окрашенного в массе. В дизайне серии сочетаются две текстуры: сланца и синего камня. Плитка в точности воспроизводит природный камень с его неповторимой структурой и оттенками. Высокое качество печати на поверхности плитки обеспечивает бесконечные вариации рисунка, подчеркивает аутентичность окраски и цветовой гаммы. Цветовая гамма состоит из двух оттенков серого и бежевого. Керамогранит представлен в формате 60x120 см. Также коллекция дополнена декоративной плиткой с рельефом, с эффектом металлизации и мозаикой, которые дополняют дизайн интерьера. Поверхность – матовая.

Имитация дерева в коллекции Artwood





Дизайн коллекции Artwood характеризует натуральное дерево. Цвета серии: Bone, Maple, Natural, Grey, Nut, Black. Натуральная цветовая палитра керамогранита легко впишется в разные стили интерьера, хорошо будет сочетаться с плиткой под бетон, под мрамор, под камень. Форматы: 20x120 см, 60x120 см. В коллекции также представлен керамогранит с рисунком шеврон и рельефных реек. Формат плитки позволяет использовать разные методы укладки, для создания уникального интерьера. Поверхность – матовая. Рассмотрев подробно данную коллекцию можно отметить, что имитация дерева на поверхности плитки передается с высокой точностью.

Имитация лунного камня в коллекции Lune





Lune – характеризуется сочетанием лунного камня и сланца. В коллекции представлен керамогранит в форматах 90x90 см и 60x120 см, а также настенной плитки в формате 30x90 см. Серия выполнена в нейтральной цветовой гамме, цвета: Ice, Beige, Grey. Поверхность плитки – матовая. Вся коллекция ректифицированная.

Используя эти коллекции, вы можете соединить в интерьере гармонию, практичность, сбалансированность и эстетичность, и те отличительные черты, которые сделают его уникальным и неповторимым для окружающих.





Источник: Компания КЕРАМ МАРКЕТ

Все эти коллекции можно купить в фирменных салонах КЕРАМ МАРКЕТ и в интернет-магазине

Сайт керамической плитки и керамогранита: https://www.keram-market.ru