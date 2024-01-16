Производство вакуумной упаковки для пищевых продуктов от компании «ВакумПак-М»

Производство вакуумной упаковки

Вакуумная упаковка востребована в различных сферах промышленности, особенно при производстве пищевых продуктов. Это обусловлено тем, что она продлевает срок годности продукции, защищает от внешнего воздействия и порчи, придает товару привлекательный для потребителей внешний вид. Один из ведущих производителей такой упаковки – компания «ВакумПак-М». Расскажем, почему упаковка от данного производителя востребована среди клиентов.

Современное и высокотехнологичное производство

Производственные мощности предприятия находятся в Московской области в городе Щелково, который расположен в 15 км в северо-восточном направлении от Москвы. Цеха и склады занимают площадь 4 000 кв. м. Это крупнейшее производство гибкой упаковки на территории России.





Производство вакуумных пакетов оснащено высокотехнологичным оборудованием от мировых брендов. Сотрудничая с компанией «ВакумПак-М», вы можете быть уверены, что ваш заказ будет изготовлен и отгружен в оговоренные сроки.

Соответствие мировым стандартам качества, что подтверждено соответствующими сертификатами

Компания «ВакумПак-М» реализует продукцию в соответствии со следующими стандартами:

ХАССП – система управления безопасностью пищевой продукции, которая обеспечивает полный контроль на всех этапах производства, хранения и реализации вакуумной упаковки, где есть риск возникновения опасной ситуации;

ИСО 22000 – серия мировых стандартов на системы менеджмента в области безопасности продуктов пищевой промышленности.

Соответствие требованиям и стандартам тщательно контролируется, в т. ч. проверяющими из компаний клиентов предприятия.

Ассортимент

Компания «ВакумПак-М» занимается производством и реализацией различных типов упаковки:

барьерной упаковки - вакуумных пакетов разного размера и толщины пленки (возможны дополнительные опции: расчески для простоты открывания, печать, еврослот для крепления в подвешенном состоянии и другие);

вакуумных термоусадочных пакетов (возможны дополнительные опции: цветная печать, фиксирование на ленте);

кондитерской упаковки;

оболочек для колбасных изделий;

флоу-пак и флоу-вак упаковки;

дой-пак и дой-пак крафт пакетов;

лотков под запайку, коробок для тортов, обечаек.

Ознакомиться с ассортиментом, а также получить профессиональную консультацию по выбору вакуумной упаковки вы можете на сайте компании «ВакумПак-М».