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Производство вакуумной упаковки для пищевых продуктов от компании «ВакумПак-М»
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Бизнес — 16 Января 2024, 12:11
Производство вакуумной упаковки
Вакуумная упаковка востребована в различных сферах промышленности, особенно при производстве пищевых продуктов. Это обусловлено тем, что она продлевает срок годности продукции, защищает от внешнего воздействия и порчи, придает товару привлекательный для потребителей внешний вид. Один из ведущих производителей такой упаковки – компания «ВакумПак-М». Расскажем, почему упаковка от данного производителя востребована среди клиентов.
Современное и высокотехнологичное производство
Производственные мощности предприятия находятся в Московской области в городе Щелково, который расположен в 15 км в северо-восточном направлении от Москвы. Цеха и склады занимают площадь 4 000 кв. м. Это крупнейшее производство гибкой упаковки на территории России.
Производство вакуумных пакетов оснащено высокотехнологичным оборудованием от мировых брендов. Сотрудничая с компанией «ВакумПак-М», вы можете быть уверены, что ваш заказ будет изготовлен и отгружен в оговоренные сроки.
Соответствие мировым стандартам качества, что подтверждено соответствующими сертификатами
Компания «ВакумПак-М» реализует продукцию в соответствии со следующими стандартами:
Соответствие требованиям и стандартам тщательно контролируется, в т. ч. проверяющими из компаний клиентов предприятия.
Ассортимент
Компания «ВакумПак-М» занимается производством и реализацией различных типов упаковки:
Ознакомиться с ассортиментом, а также получить профессиональную консультацию по выбору вакуумной упаковки вы можете на сайте компании «ВакумПак-М».
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