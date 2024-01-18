Что делать с замерзшим автомобильным глушителем?

Почему машина зимой заглохла и не заводится?

Зима – пора чудес, но для водителей не всегда это приятно. В морозы автомобиль бывает преподносит сюрпризы, которые сложно объяснить. Например, по каким-то причинам из выхлопной трубы прекращает выходить дым, после чего двигатель еще некоторое время работает, а потом глохнет.





Естественно, водитель предпринимает попытки снова завестись, но все тщетно. Приходится ехать на общественном транспорте. Попытки завести машину вечером также неудачные. Копания в двигателе и системе зажигания остаются безрезультатными. А через несколько дней машина заводится как ни в чем не бывало. Это не магия, а физика. Дело в том, что глушитель обледенел, но потом потеплело, и он оттаял.

Как происходит обмерзания выхлопной трубы

Чтобы снизить уровень шума и скорость выхлопных газов, в конструкции глушителя предусмотрены разные перегородки. Во время езды выпускной тракт разогревается достаточно сильно. Когда только начинается движение, на стенках труб выпадает конденсат, который постепенно стекает на дно глушителя или резонатора. После этого вода снова начинает испаряться и частично выводится в атмосферу вместе с продуктами горения. Однако частично она остается внутри системы. В разных элементах жидкость продолжает скапливаться на протяжении нескольких месяцев.





Когда на улице тепло, ничего страшного в этом нет, ведь вода никак не влияет на отвод выхлопных газов за пределы автомобиля. Другое дело зима, ведь во время долгой стоянки (например, ночной) вода успевает превратиться в лед. Проблематично, если автомобиль стоит под уклоном или заехав на бордюр. В таком случае вода будет скапливаться в камере глушителя, замерзнет она там, и закроет ход для продуктов горения. В некоторых случаях наледь полностью перекрывает глушитель или резонатор.





В итоге появляется избыточное давление, которое не дает нормально выводить продукты горения. Из-за этого и глохнет двигатель, ведь камеры сгорания перестают освобождаться от газов. Ледяная пробка может повредить выхлопную систему, после чего потребуется ремонт гофры глушителя и других элементов.

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Что делать?

Ликвидировать ледяной затор в выхлопной трубе задача не из легких. Но, если знать, где они находятся, ситуация несколько упрощается. Обычно вода замерзает в «банках». Если при плюсовой температуре в дне просверлить отверстия, то оттуда выльется больше стакана воды. Именно так некоторые и борются с конденсатом.





В некоторых случаях горячий выхлоп способен растопить лед, проделав себе путь в атмосферу. Однако если температура слишком низкая, то выхлопные газы не могут разморозить трубы. В таком случае потребуются сторонние средства.

Например, можно набрать горячей воды из-под крана. Ситуация усугубляется тем, что добраться до выпускной магистрали сложно. Придется поднимать автомобиль на домкрат. После этого смачиваем в горячей воде тряпку и обматываем ею глушитель. Не допускается, чтобы она касалась кузова. Глушитель рассчитан на резкие перепады температуры, поэтому с ним ничего не случится, а в случае с кузовом от горячей воды может пострадать антикоррозионное покрытие. Лезть под машину не обязательно, ведь до глушителя можно дотянуться рукой.

Обычно лед появляется на дне, поэтому и греть нужно именно эту часть, а не весь элемент. Как только тряпка остыла, окунаем ее снова в горячую воду. Не сказать, что этот метод эффективен, ведь на отогрев машину уйдет от получаса и больше.

Куда быстрее с ледяной пробкой справится строительный фен. Разгоряченную струю направляем на землю, чтобы не повредить машину. Тепло отразиться и «мягко» отогреет глушитель.