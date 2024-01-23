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Тонкости покупки автомобиля у дилера
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 23 Января 2024, 11:36
Выбор автомобиля - это серьезное решение, требующее обратить внимание на ряд деталей. Одним из ключевых факторов при покупке является выбор дилера. Дело в том, что Jetour дилеры предоставляют не только доступ к широкому ассортименту автомобилей, но выступают в качестве консультанта и помощника в процессе покупки. Как найти надежного дилера, который предложит лучшие условия и обеспечит качественный сервис?
Критерии выбора дилера
Решающее значение имеют следующие моменты:
Какие документы нужны для покупки авто у дилера?
Вот список основных документов, которые нужно иметь при себе:
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