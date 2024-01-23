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Тонкости покупки автомобиля у дилера

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Бизнес — 23 Января 2024, 11:36


Jetour дилеры jetour-avtolider.ru

Выбор автомобиля - это серьезное решение, требующее обратить внимание на ряд деталей. Одним из ключевых факторов при покупке является выбор дилера. Дело в том, что Jetour дилеры предоставляют не только доступ к широкому ассортименту автомобилей, но выступают в качестве консультанта и помощника в процессе покупки. Как найти надежного дилера, который предложит лучшие условия и обеспечит качественный сервис?

Критерии выбора дилера


Jetour дилеры jetour-avtolider.ru

Решающее значение имеют следующие моменты:

  • репутация и опыт работы. Изучите отзывы клиентов о дилере, узнайте о его привлекательности на рынке и продолжительности существования компании. Репутация компании может говорить о надежности, профессионализме и уровне обслуживания. Не лишним будет узнать, имеет ли дилер какие-либо сертификаты или награды от производителя автомобилей. Это будет свидетельствовать о высоком статусе и качественных услугах;
  • доступность сервисных центров и гарантийного обслуживания. Приобретение транспорта - это не только покупка, но и долгосрочные отношения с дилером. Убедитесь, что у выбранного дилера есть сервисные центры, предоставляющие сервис по техническому обслуживанию авто. Хорошо будет поинтересоваться о том, какие гарантийные условия предлагает дилер на приобретаемые модели и каким образом осуществляется гарантийное обслуживание.

Какие документы нужны для покупки авто у дилера?

Вот список основных документов, которые нужно иметь при себе:

  • паспорт или другой документ, подтверждающий личность и гражданство;
  • водительское удостоверение - если вы собираетесь стать новым владельцем автомобиля;
  • свидетельство о регистрации ТС (СТС) - это основной документ, который будет получен предыдущего владельца или дилера при покупке новой машины;
  • полис ОСАГО - обязательное страхование гражданской ответственности. Он является обязательным для каждого транспортного средства на территории Российской Федерации;
  • договор купли-продажи - официальная бумага, заключаемая между продавцом и покупателем. Здесь должны быть указаны все условия сделки, включая стоимость автомобиля и сроки передачи;
  • договор страхования (КАСКО) - если будет принято решение застраховать свой автомобиль от повреждений или угона.
  • квитанция об оплате - доказательство факта оплаты покупки автомобиля. Стоит сохранить ее до полного осуществления всех условий договора.


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