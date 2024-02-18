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Передвижной заградительный знак от производителя «Светдорзнак» в Москве

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Бизнес — 18 Февраля 2024, 22:21

Щиты прикрытия дорожные

Безопасность проведения дорожных работ обеспечивают щиты прикрытия. Размещают их в местах проведения ремонтных и строительных работ, на опасных участках.

Сфера использования

Щиты прикрытия рекомендуют устанавливать не менее, чем за 10 метров до места проведения работ. Элементы заблаговременно уведомляют водителей и пешеходов о приближении к опасным местам, указывают направление объезда, помогают перераспределить транспортные потоки.

В отдельных случаях стойки размещают на бортах спецтехники.

С помощью щитов прикрытия обеспечивается безопасность не только водителей и транспортных средств, но и защита жизни и здоровья дорожных рабочих.

Преимущества использования передвижных заградительных знаков

Стойки получили популярность благодаря:

  • Мобильности. Элементы дорожного оснащения обладают небольшим весом, что облегчает хранение и транспортировку, легко устанавливаются в нужном месте.

  • Хорошей видимости, обеспечивающейся наличием световой индикацией.

  • Небольшому потреблению электроэнергии и возможностью функционировать от стандартных электрических сетей или батареек.

  • Длительному сроку эксплуатации.

  • Способности выдерживать влагу, температурные перепады, солнечные лучи, механические повреждения, вибрационные нагрузки, химические реагенты.

  • Прочности, износостойкости, надежности.

Материалы изготовления

Заградительные щиты представляют собой металлические стойки, на которые навешиваются предупреждающие знаки. Прочность установки обеспечивают упоры.


щиты прикрытия

Дополнительную подсветку обеспечивают яркие светодиоды, установленные по краям щитов и делающие знаки заметными на ближней и дальней дистанции. Защита ламп от неблагоприятных погодных условий стала возможной благодаря использованию прочного прозрачного пластика, герметично прилегающего к основе.

Где купить

Компания «Светдорзнак» предлагает купить долговечные и надежные щиты прикрытия https://svetdorznak.ru/catalog/shchity-prikrytiya/ от проверенного производителя. Преимуществами обращения являются:

  • широкий ассортимент продукции и изготовление товаров под заказ;

  • изготовление товаров в полном соответствии с действующими дорожными нормами, ТУ и ГОСТами;

  • наличие достаточного количества продукции на складах и возможность выпуска элементов дорожной оснастки в короткие сроки;

  • невысокая стоимость, остающаяся лояльной благодаря налаженным поставкам комплектующих и собственному производству;

  • доставка по территории России;

  • гарантия на товары, подтвержденная использованием только качественных материалов.



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