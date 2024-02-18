Передвижной заградительный знак от производителя «Светдорзнак» в Москве

Щиты прикрытия дорожные

Безопасность проведения дорожных работ обеспечивают щиты прикрытия. Размещают их в местах проведения ремонтных и строительных работ, на опасных участках.

Сфера использования

Щиты прикрытия рекомендуют устанавливать не менее, чем за 10 метров до места проведения работ. Элементы заблаговременно уведомляют водителей и пешеходов о приближении к опасным местам, указывают направление объезда, помогают перераспределить транспортные потоки.

В отдельных случаях стойки размещают на бортах спецтехники.

С помощью щитов прикрытия обеспечивается безопасность не только водителей и транспортных средств, но и защита жизни и здоровья дорожных рабочих.

Преимущества использования передвижных заградительных знаков

Стойки получили популярность благодаря:

Мобильности. Элементы дорожного оснащения обладают небольшим весом, что облегчает хранение и транспортировку, легко устанавливаются в нужном месте.

Хорошей видимости, обеспечивающейся наличием световой индикацией.

Небольшому потреблению электроэнергии и возможностью функционировать от стандартных электрических сетей или батареек.

Длительному сроку эксплуатации.

Способности выдерживать влагу, температурные перепады, солнечные лучи, механические повреждения, вибрационные нагрузки, химические реагенты.

Прочности, износостойкости, надежности.

Материалы изготовления

Заградительные щиты представляют собой металлические стойки, на которые навешиваются предупреждающие знаки. Прочность установки обеспечивают упоры.





Дополнительную подсветку обеспечивают яркие светодиоды, установленные по краям щитов и делающие знаки заметными на ближней и дальней дистанции. Защита ламп от неблагоприятных погодных условий стала возможной благодаря использованию прочного прозрачного пластика, герметично прилегающего к основе.

Где купить

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