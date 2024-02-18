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Передвижной заградительный знак от производителя «Светдорзнак» в Москве
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Бизнес — 18 Февраля 2024, 22:21
Щиты прикрытия дорожные
Безопасность проведения дорожных работ обеспечивают щиты прикрытия. Размещают их в местах проведения ремонтных и строительных работ, на опасных участках.
Сфера использования
Щиты прикрытия рекомендуют устанавливать не менее, чем за 10 метров до места проведения работ. Элементы заблаговременно уведомляют водителей и пешеходов о приближении к опасным местам, указывают направление объезда, помогают перераспределить транспортные потоки.
В отдельных случаях стойки размещают на бортах спецтехники.
С помощью щитов прикрытия обеспечивается безопасность не только водителей и транспортных средств, но и защита жизни и здоровья дорожных рабочих.
Преимущества использования передвижных заградительных знаков
Стойки получили популярность благодаря:
Материалы изготовления
Заградительные щиты представляют собой металлические стойки, на которые навешиваются предупреждающие знаки. Прочность установки обеспечивают упоры.
Дополнительную подсветку обеспечивают яркие светодиоды, установленные по краям щитов и делающие знаки заметными на ближней и дальней дистанции. Защита ламп от неблагоприятных погодных условий стала возможной благодаря использованию прочного прозрачного пластика, герметично прилегающего к основе.
Где купить
Компания «Светдорзнак» предлагает купить долговечные и надежные щиты прикрытия https://svetdorznak.ru/catalog/shchity-prikrytiya/ от проверенного производителя. Преимуществами обращения являются:
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