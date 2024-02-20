Почему возрастает расход моторного масла?

Причины масложора

С каждым годом автомобильные двигатели становятся сложнее. В них добавляется больше датчиков и электронных систем. Притом, что выход из строя отдельного элемента негативно отображается и на остальных. В итоге может потребоваться комплексный ремонт двигателя Опель, Мерседес или других машин.





Большое значение в работоспособности двигателя имеет моторное масло. И, когда водитель замечает, что повышается расход масла, это серьезный повод обратить внимание на техническое состояние автомобиля. Разберемся в причинах так называемого масложора.

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Неподходящее масло

Чаще всего повышенный расход смазки связан с тем, что она просто не подходит для данного автомобиля. Сюда же можно отнести использование заведомо некачественного продукта. Низкокачественная смазка приводит к ускоренному старению.

Это в свою очередь чревато закоксовкой и залеганием поршневых колец, а также увеличением картерных газов. Из-за этого направлено работает система подачи смазки, а кольца в нагаре станут причиной того, что жидкость будет гореть в цилиндре.





Чтобы избежать этих проблем, нужно соблюдать требования производителя машины, а также покупать только качественные материалы. Если же автомобиль используется в тяжелых условиях, то частоту замены моторного масла надо увеличить. Если поршни все же закоксовались, придется делать раскоксовку специальными жидкостями.

Впуск воздуха

Многие автолюбители упускают из виду эту причину, когда ищут источник масложора. Если воздух для работы двигателя фильтруется плохо, или в магистрали есть повреждение (идет подсос), в мотор попадают частички грязи, которые повышают износ цилиндропоршневой группы.

В металле появляются трещины и царапины, куда попадает масло, а затем сгорает. А если смазка смешается с грязью, то полученная паста может стирать подвижные элементы двигателя, что только увеличит потери жидкости.





Чтобы не допустить этого, нужно проверять тракт, поставляющий воздух, на герметичность и вовремя устранять недочеты.

Проблемы с маслосъемными колпачками

Эти колпачки расположены вверху головки блока цилиндров. Там на них действует высокая температура. Из-за этого резина затвердевает, теряет эластичность, что приводит к разгерметизации системы. Через небольшие отверстия начинает просачиваться масло.





Чтобы избавиться от проблемы, придется менять колпачки. Но, если визуально на них нет повреждения, то при помощи автохимии их можно восстановить.

Неполное сгорание топлива

Когда в двигатель подается слишком богатая топливная смесь, горючее начинает скапливаться в цилиндрах. Если бензин не сгорел, то он смывает смазку со стенок цилиндра. Начинается чрезмерное трение деталей, что приводит к выходу из строя цилиндропоршневой группы. Дополнительным симптомом будет потеря мощности автомобиля и перерасход масла. Обычно переобогащенная смесь поступает из-за неправильной работы форсунок.

Для начала нужно начать заправляться на проверенных АЗС. Кроме этого нужно перед короткими поездками тщательно прогревать машину. Далее смотрим на состояние системы впрыска.

Тяжелые условия работы

Хуже всего для двигателя – это работа на минимальных холостых оборотах в течение длительного времени. Но в городских условиях это обычное положение дел.





Объясняется это тем, что, когда обороты низкие, давление в системе недостаточно, чтобы цилиндры были герметичными. Из-за этого на стенках появляется толстый слой масла, который впоследствии сгорает. К тому же тяжелыми условиями эксплуатации считается простой в пробках и езда на короткие дистанции.