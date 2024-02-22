четверг
|
Что нужно знать о комплектации современных автомобилей?
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 22 Февраля 2024, 15:12
Под комплектацией авто понимается список основных опций и характеристик. Чаще всего именно это определяет то, какой будет Эксид цена. Благодаря разнообразию предложений выбрать для себя оптимадльный вариант не составит сложностей.
Если говорить о базовой, это простой список опций, который при необходимости всегда можно расширить. Максимальная версия предполагает наличие всех современных плюшек. Практика показывает, что названые решения характеризуются повышенной функциональностью.
Выгодная стоимость характерна для первых вариантов, а вот самая высокая запрашивается на машины с полным оснащением. Не лишним будет принять во внимание такие моменты как обивка салона, вид и производительность модели.
К вопросу об основных и дополнительных опциях
К первым следует причислить те, которые предусматриваются заводом-изготовителем. Одни отвечают за удобство находящихся в салоне, другие - за безопасность. Среди дополнительных нужно отметить следующие:
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 -3
ночью -1 -3 утром 0 -2
Котировки
Партнеры