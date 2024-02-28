IT-компания NexTouch

Производство

Промышленный концерн является резидентом «Технополис «Москва», на базе которого располагаются чистые, оборудованные новейшей техникой помещения. В одном из цехов размещена личная таможенная зона для упрощения экспорта готовой продукции и импорта комплектующих из-за рубежа. Также компания владеет персональным лабораторным центром, проводящим тщательное тестирование товаров и профессиональную экспертизу для совершенствования инновационных продуктов.

В каталоге производителя представлены:

интерактивные панели, столы, комплексные решения для разных сфер бизнеса и образовательной системы;

цифровые парты, столы, комплексы для детей;

профессиональные дисплеи, информационные киоски и стойки (в том числе – мобильные);

интерактивные и классические видеостены, доски, экраны, проекторы;

устройства для проведения видеоконференций;

продукция для слабовидящих, инклюзивное оборудование, другие продукты для людей с ОВЗ, для индустрии здравоохранения;

голографические кубы, пирамиды, проекционные полы;

высокотехнологичные виртуальные промоутеры.

Также на сайте производителя можно заказать необходимые кронштейны и крепёжные элементы.

Преимущества IT-компании

На сегменте рынка интерактивного оборудования, концерн NexTouch https://nextouch.ru/ заслуженно лидирует, поскольку:

выпускает большой ассортимент прогрессивных продуктов;

имеет шикарные производственные мощности, лабораторный комплекс, таможенную зону;

вся номенклатура товара внесена в государственные реестры промышленной и радиоэлектронной продукции;

предлагает полный сервис клиентам с профессиональными консультациями, решением логистических задач и т. д.

Продукция компании полностью ориентирована под потребности отечественного рынка, нацелена на многофункциональность и эффективность при эксплуатации.