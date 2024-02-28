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Бизнес — 28 Февраля 2024, 12:54

Развитию IT-технологий в России с каждым годом уделяется всё больше внимания, так как поддержка индустрии осуществляется на государственном уровне. На этом сегменте рынка лидирующие позиции занимает IT-компания NexTouch https://nextouch.ru/ – крупнейший отечественный поставщик прогрессивного интерактивного оборудования, эффективных программных решений для образовательной сферы, программно-аппаратных комплексов. По данным специалистов в области аналитики, за последние 4 года NexTouch больше остальных преуспела в производстве и реализации инновационных сенсорных панелей. Продукция компании достойна внимания потребителя, так как внесена в российские реестры промышленных товаров и Единый перечень РЭП.


IT-компания NexTouch

Производство

Промышленный концерн является резидентом «Технополис «Москва», на базе которого располагаются чистые, оборудованные новейшей техникой помещения. В одном из цехов размещена личная таможенная зона для упрощения экспорта готовой продукции и импорта комплектующих из-за рубежа. Также компания владеет персональным лабораторным центром, проводящим тщательное тестирование товаров и профессиональную экспертизу для совершенствования инновационных продуктов.

В каталоге производителя представлены:

  • интерактивные панели, столы, комплексные решения для разных сфер бизнеса и образовательной системы;
  • цифровые парты, столы, комплексы для детей;
  • профессиональные дисплеи, информационные киоски и стойки (в том числе – мобильные);
  • интерактивные и классические видеостены, доски, экраны, проекторы;
  • устройства для проведения видеоконференций;
  • продукция для слабовидящих, инклюзивное оборудование, другие продукты для людей с ОВЗ, для индустрии здравоохранения;
  • голографические кубы, пирамиды, проекционные полы;
  • высокотехнологичные виртуальные промоутеры.

Также на сайте производителя можно заказать необходимые кронштейны и крепёжные элементы.

Преимущества IT-компании

На сегменте рынка интерактивного оборудования, концерн NexTouch https://nextouch.ru/ заслуженно лидирует, поскольку:

  • выпускает большой ассортимент прогрессивных продуктов;
  • имеет шикарные производственные мощности, лабораторный комплекс, таможенную зону;
  • вся номенклатура товара внесена в государственные реестры промышленной и радиоэлектронной продукции;
  • предлагает полный сервис клиентам с профессиональными консультациями, решением логистических задач и т. д.

Продукция компании полностью ориентирована под потребности отечественного рынка, нацелена на многофункциональность и эффективность при эксплуатации.



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