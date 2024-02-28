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IT-компания NexTouch
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 28 Февраля 2024, 12:54
Развитию IT-технологий в России с каждым годом уделяется всё больше внимания, так как поддержка индустрии осуществляется на государственном уровне. На этом сегменте рынка лидирующие позиции занимает IT-компания NexTouch https://nextouch.ru/ – крупнейший отечественный поставщик прогрессивного интерактивного оборудования, эффективных программных решений для образовательной сферы, программно-аппаратных комплексов. По данным специалистов в области аналитики, за последние 4 года NexTouch больше остальных преуспела в производстве и реализации инновационных сенсорных панелей. Продукция компании достойна внимания потребителя, так как внесена в российские реестры промышленных товаров и Единый перечень РЭП.
Производство
Промышленный концерн является резидентом «Технополис «Москва», на базе которого располагаются чистые, оборудованные новейшей техникой помещения. В одном из цехов размещена личная таможенная зона для упрощения экспорта готовой продукции и импорта комплектующих из-за рубежа. Также компания владеет персональным лабораторным центром, проводящим тщательное тестирование товаров и профессиональную экспертизу для совершенствования инновационных продуктов.
В каталоге производителя представлены:
Также на сайте производителя можно заказать необходимые кронштейны и крепёжные элементы.
Преимущества IT-компании
На сегменте рынка интерактивного оборудования, концерн NexTouch https://nextouch.ru/ заслуженно лидирует, поскольку:
Продукция компании полностью ориентирована под потребности отечественного рынка, нацелена на многофункциональность и эффективность при эксплуатации.
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