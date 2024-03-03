Мясные изделия от производителя "Мясницкий ряд"

Колбаса и ветчина, сосиски и сардельки, изысканные мясные деликатесы – постоянные и любимые продукты на столах россиян. Но чтобы еда не только радовала и приносила удовольствие, но была еще и предельно полезной и питательной, следует внимательно следить за тем, какие именно бренды продуктов питания находятся на вашем столе. И делать выбор в пользу ответственных и надежных производителей. Тех, продукция которых проверена годами работы, оценена миллионами потребителей и произведена в соответствии с самыми строгими требованиями под многоуровневым контролем.

На территории столичного региона одним из бесспорных лидеров на рынке производителей мясных изделий является торговая марка «Мясницкий ряд» https://kolbasa.ru/. Достаточно сказать, что ежедневно по всей России её выбирают на полках магазинов более миллиона покупателей. Следовательно, количество россиян, которые употребляют её в пищу каждый день, как минимум в несколько раз больше.





Не менее важным подтверждением качества является и профессиональное признание. За последние годы «Мясницкий ряд» получил впечатляющее количество наград на самых престижных профильных выставках конкурсах в своей категории. Достаточно упомянуть неоднократные дипломы, медали и Гран-при таких соревнований, как «Лучшие товары России», «ПРОДЭКСПО», WorldFood, ВНИИМП, «Мясной продукт года» и Международный конкурс качества IFFA. Компания всегда помнит, что такое высокое признание – это не только гордость и честь, но и огромная ответственность, которая мотивирует к дальнейшему совершенствованию производимой продукции.

Чтобы заполнить спрос широкой потребительской аудитории, торговая марка «Мясницкий ряд» создает потрясающий воображение и вкус ассортимент мясной продукции, а именно:

Многочисленные деликатесы и копчености – окорок, ветчина, рулет;

Вареные, варено-копченые, полукопченые и сыровяленые колбасы;

Сосиски, шпикачки и сардельки – свиные, телячьи, говяжьи по оригинальным рецептам на любой вкус;

Паштеты и мясные консервы, которые могут стать отличным «резервом» в вашем холодильнике;

Различные перекусы и закуски – прежде всего мясные снеки и нарезки;

Шашлыки, колбаски, купаты, ребрышки и прочие блюда для мангала и гриля;

Полуфабрикаты для экономии времени на кухне;

Мясная разделка – карбонад и рулька, куриное филе и бедро, котлетное мясо и окорок и т.д.

Купить все эти товары, от одного названия которых просыпается аппетит, можно в официальном интернет-магазине shop.kolbasa.ru с возможностью доставки по Москве и Одинцово. Также рекомендуем заглянуть на сайте в раздел с программой лояльности – там есть много интересного.