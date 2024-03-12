вторник
|
Как получить кредит для ООО в Ростове-на-Дону
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 12 Марта 2024, 11:11
Юридические лица, в том числе вновь образованные, часто сталкиваются с рядом финансовых проблем. Например, необходимость покупки помещения под офис или склад, ремонт технологического оборудования, выплата зарплаты работникам. Решить денежные затруднения можно с помощью банковских программ кредитования, разработанных в том числе специально для малого бизнеса.
Программы кредитования
Кредит для ООО в Ростове-на-Дону предлагают разные банки. Выбор программы зависит от наличия ликвидного залога, целей займа и ряда других факторов.
Например, в Альфа-Банке юридические лица могут взять заёмные средства, воспользовавшись любой из четырёх программ:
Использовать заёмные средства можно только по целевому назначению.
Необходимые документы
Получать финансирование от банка могут любые ООО при условии, что заёмщик представит необходимые документы. Обычно этот список можно найти на сайте выбранной финансовой организации. Как правило, в него входят:
Перечень документов зависит от требований банка. Например, вместо копий кредитных договоров может потребоваться справка о размере задолженности.
Порядок действий при оформлении кредита
Учитывая цель получения средств, предприниматель может заранее рассчитать финансовую нагрузку и ежемесячный размер платежа для кредитной программы. На сайте выбранного банка можно воспользоваться онлайн-калькулятором — задать важные критерии, включая размер и срок оформления займа, и получить примерный расчёт кредита. Если полученные условия подходят, там же, на сайте банка, можно заполнить онлайн-заявку на предоставление кредитных средств.
В заявке нужно указать ИНН предприятия, его название, место ведения предпринимательской деятельности, контактные данные, другую необходимую информацию. Далее заявка вместе со скан-копиями документов направляется в банк для проверки.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +4 +6
вечером +1 +3 ночью -1 +1
Котировки
Партнеры