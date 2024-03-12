Как получить кредит для ООО в Ростове-на-Дону

Юридические лица, в том числе вновь образованные, часто сталкиваются с рядом финансовых проблем. Например, необходимость покупки помещения под офис или склад, ремонт технологического оборудования, выплата зарплаты работникам. Решить денежные затруднения можно с помощью банковских программ кредитования, разработанных в том числе специально для малого бизнеса.

Программы кредитования

Кредит для ООО в Ростове-на-Дону предлагают разные банки. Выбор программы зависит от наличия ликвидного залога, целей займа и ряда других факторов.

Например, в Альфа-Банке юридические лица могут взять заёмные средства, воспользовавшись любой из четырёх программ:

Классический кредит, когда вся сумма выдаётся заёмщику единовременно. Такое кредитование подходит предприятиям, которые планируют крупные финансовые траты, например, на реконструкцию зданий или покупку земельного участка.

Овердрафт (запасной кошелёк). По условиям этой программы предприниматель может использовать заёмные средства по мере необходимости и сразу же возвращать их. Если деньги были возвращены в кошелёк в день трат, проценты за них не начисляют.

Возобновляемая кредитная линия с лимитом заёмных средств. Удобный вариант для ООО, которые планируют использовать заём для оплаты периодических расходов. В такой схеме кредитования заёмщик расходует деньги частями, но не может тратить больше установленного лимита. После погашения долга предприниматель может повторно воспользоваться заёмными средствами.

Невозобновляемый кредит. Также кредит с лимитом, в котором не предусмотрено повторное использование заёмных средств: после исчерпания лимита необходимо подать новую заявку.

Использовать заёмные средства можно только по целевому назначению.

Необходимые документы

Получать финансирование от банка могут любые ООО при условии, что заёмщик представит необходимые документы. Обычно этот список можно найти на сайте выбранной финансовой организации. Как правило, в него входят:

анкеты предприятия и самого предпринимателя как физического лица;

копия удостоверения личности заёмщика;

подтверждение целевого назначения займа;

копии уже заключённых кредитных договоров с графиками платежей.

Перечень документов зависит от требований банка. Например, вместо копий кредитных договоров может потребоваться справка о размере задолженности.

Порядок действий при оформлении кредита

Учитывая цель получения средств, предприниматель может заранее рассчитать финансовую нагрузку и ежемесячный размер платежа для кредитной программы. На сайте выбранного банка можно воспользоваться онлайн-калькулятором — задать важные критерии, включая размер и срок оформления займа, и получить примерный расчёт кредита. Если полученные условия подходят, там же, на сайте банка, можно заполнить онлайн-заявку на предоставление кредитных средств.

В заявке нужно указать ИНН предприятия, его название, место ведения предпринимательской деятельности, контактные данные, другую необходимую информацию. Далее заявка вместе со скан-копиями документов направляется в банк для проверки.



Получив одобрение на выдачу займа, руководитель ООО подписывает бумаги и получает деньги на расчётный банковский счёт. В Альфа-Банке можно открыть расчётный счёт онлайн для получения кредита и ведения всей бизнес-бухгалтерии.