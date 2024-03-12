Куда сдать старую технику

Выбрасывать устаревшую технику - иногда не очень законный и не вариант. Например, крупногабаритный мусор можно отнести исключительно на специально предназначенную площадку. К тому же устройства могут содержать вредные для людей и природы вещества, поэтому может потребоваться правильная утилизация. Вывоз на обыкновенную свалку иногда даже чреват штрафом.

Сдача в экокомпанию

Во множестве городов РФ работают экологические проекты, принимающие технику без платы за её утилизацию. К примеру, сервис Svalka работает в Москве, Санкт-Петербурге, Иваново, Казани, Самаре, Ростове‑на‑Дону, Хабаровске. Точки, где принимают технику по всей территории страны, можно просмотреть также на портале организации "СКО Электроника - утилизация".

Продажа целиком

Иногда это можно сделать даже не за символические, а за нормальные деньги. К примеру, Вам нужно купить новую микропечь, поэтому старую Вы решили продать. Многие будут рады купить работающее устройство - пусть и не новое, но намного дешевле, чем стоит новое. Даже очень старая, но ещё исправная микроволновка может послужить, например, на даче.

Однако и неисправные устройства также иногда пригождаются. Их можно, например, разобрать на детали. Продавать технику б/у легче всего на сайтах бесплатных объявлений.

Сдача на утилизацию в обмен на бонусы

Есть компании, которые забирают некоторые экземпляры старой техники (иногда - даже неисправные) и дают взамен скидки на покупку новой техники у них. К примеру, такие программы предлагают "М.Видео", "Эльдорадо" и DNS. В компании Tele2 можно сдать старый Айфон и получить мобильную связь от этого оператора взамен. Всегда можно узнать, какие предложения подобного рода есть в текущей момент в Вашем месте проживания.

Продажа на детали

Если Вы готовы "заморачиваться", можете своё устройство разобрать собственноручно и попытаться продавать каждую из запчастей по отдельности. Это бывает выгоднее, нежели продажа прибора в неразобранном виде. Конечно, данный вариант имеет смысл только тогда, когда прибор включает множество важных деталей.

Но никогда нельзя угадать, что конкретно кому-либо вдруг может понадобиться, поэтому можно пытаться продать всё, что хоть более-менее полезно. К примеру, в ноутбуке иногда представляют ценность, помимо "начинки", также экранная рамка и клавиатура.

Вот только в таком случае важно помнить, что после того, как Вы разберёте устройство, у Вас могут оказаться в руках вредные для природы и человеческого здоровья части техники. Их следует утилизировать с помощью специальных пунктов приёма.